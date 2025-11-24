فوز مرشح الرئيس المقال لجمهورية صرب البوسنة في الانتخابات الرئاسية المبكرة

أعلنت السلطات الانتخابية في جمهورية صرب البوسنة مساء الأحد فوز مرشح الرئيس المقال ميلوراد دوديك في الانتخابات الرئاسية المبكرة للكيان المعروف أيضا بجمهورية صربسكا.



وحصل سينيسا كاران على 50,89% من الأصوات مقابل 47,81% لمنافسه الرئيسي برانكو بلانوسا، وفقا لنتائج نشرتها اللجنة المركزية للانتخابات بعد فرز نحو 93% من الأصوات.



وكان دوديك الذي منع من الترشح قد خاطب أنصاره في مقر حزبه في بانيا لوكا، عاصمة جمهورية صرب البوسنة، قبل إعلان النتائج قائلا: "فاز مرشحنا سينيسا كاران في انتخابات اليوم. لا شك في ذلك".



وسيبقى الرئيس الجديد لهذا الكيان الذي يغطي نصف أراضي البوسنة، في السلطة لعام واحد فقط، إذ لا تؤثر هذه الانتخابات المبكرة على إجراء الانتخابات العامة في تشرين الأول 2026.



وتُعدّ جمهورية صرب البوسنة (المعروفة أيضا بجمهورية صربسكا)، إلى جانب الاتحاد الكرواتي المسلم، أحد الكيانين المتمتعين بالحكم الذاتي اللذين يُشكلان البوسنة والهرسك.



ويناط برئيس الجمهورية تعيين رئيس الوزراء وإصدار القوانين، لكنّ صلاحياته تبقى محدودة في غياب أغلبية برلمانية.



وهدفت الانتخابات لإنهاء فترة من الاضطرابات في البوسنة التي شهدت صراعا على السلطة بين دوديك، الحليف المقرب من موسكو، وكريستيان شميت، الممثل الأعلى الدولي للشؤون الخارجية المسؤول عن مراقبة اتفاقية السلام الموقعة سنة 1995، ما دفع البلاد إلى أخطر أزمة سياسية منذ نهاية الحرب.



ويتمتع الممثل الأعلى الدولي بصلاحيات واسعة تشمل فرض القوانين أو تعديلها، وإقالة المسؤولين المنتخبين. وقد ندد دوديك مرارا بهذه الصلاحيات، ووجّه العديد من الإهانات والتهديدات لشميت، الوزير الألماني السابق الذي تولى منصبه عام 2021.



ونتيجة ذلك، حُكم على دوديك في آب بالسجن عاما واحدا بعد الاستئناف، وهو حكم حُوِل لاحقا إلى غرامة، كما مُنع من تولي أي منصب عام لمدة ست سنوات لعدم امتثاله لقرارات المبعوث الدولي.



وبعد تحديه للحكم، وافق أخيرا على انتخاب خلف له قبيل رفع واشنطن العقوبات التي استهدفته لما يقرب من عشر سنوات بسبب سياساته الانفصالية.



وقال دوديك الأحد: "هذه الانتخابات نظمها المسلمون البوسنيون وشميت".



وأضاف للصحافيين في مدينة لاكتاسي: "يريدون أن يغلبونا، والآن أمام شعب صربسكا الفرصة للانتصار".