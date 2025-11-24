واشنطن وكييف تؤكدان أن أي اتفاق سلام محتمل يجب أن "يحترم بالكامل" سيادة أوكرانيا

أكدت واشنطن وكييف أن أي اتفاق محتمل لوقف الحرب مع روسيا يجب أن يحترم سيادة أوكرانيا بشكل كامل، وذلك بعد محادثات "بناءة" بين مسؤولين أميركيين وأوكرانيين وأوروبيين في جنيف.



وبعد يوم من الاجتماعات التي عقدت بناء على المقترح الأميركي للسلام ووسط انتقادات بتحيزه لصالح روسيا، صاغ المفاوضون "إطارا محدثا ومحسنا لخطة السلام"، وفق ما أفاد بيان أميركي أوكراني مشترك.



وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أمهل نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حتى 27 تشرين الثاني للرد.



لكن كييف كانت تسعى إلى إدخال تعديلات على مسودة الخطة المؤلفة من 28 نقطة والتي تتضمن مجموعة من المطالب الروسية المتشددة، من بينها تخلي كييف عن أراض وتقليص جيشها والتعهد بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.



وأفاد البيان المشترك بأن "المحادثات كانت بناءة ومركزة وقائمة على الاحترام والالتزام المشترك بتحقيق سلام عادل ودائم"، مؤكدا أن "أي اتفاق مستقبلي يجب أن يحترم بالكامل سيادة أوكرانيا".



وتعهد الجانبان بمواصلة العمل على مقترحات مشتركة "في الأيام المقبلة".