نيجيريا تجند الآلاف من عناصر الشرطة الجدد لمواجهة الأزمة الأمنية بعد عمليات الخطف
أخبار دولية
2025-11-24 | 00:56
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
نيجيريا تجند الآلاف من عناصر الشرطة الجدد لمواجهة الأزمة الأمنية بعد عمليات الخطف
أمر الرئيس النيجيري بولا تينوبو بتجنبد عشرات الآلاف من عناصر الشرطة وسحب الحراس الشخصيين من السياسيين وتكليفهم بمهام شرطية جديدة، بسبب الأزمة الأمنية التي تشهدها البلاد.
ويواجه الرئيس ضغوطا بعد خطف نحو 400 شخص، غالبيتهم من تلامذة المدارس.
فحكومة تينوبو تخضع لتدقيق شديد منذ أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الشهر بعمل عسكري ضد نيجيريا ردا على ما وصفه بمقتل مسيحيين هناك على يد إسلاميين متطرفين.
وأفاد بيان عن الرئاسة بأن تينوبو "أمر بسحب رجال الشرطة الذين يوفرون حاليا الحماية للشخصيات المهمة جدا"، مشيرا الى أن "أجزاء كثيرة من نيجيريا" لا تتمتع بأمن كاف.
وكشف البيان أن تينوبو وافق أيضا على تجنيد 30 ألف شرطي إضافي.
وقال: "في ظل التحديات الأمنية الراهنة التي تواجهها البلاد، يحرص الرئيس تينوبو على تعزيز حضور الشرطة في جميع المجتمعات المحلية".
وأفاد تقرير نشرته وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء الشهر الماضي، أن أكثر من 100 ألف عنصر من أصل 371 ألفا مكلفون بحماية السياسيين وكبار الشخصيات بدلا من أداء مهام الخدمة العامة.
وقال التقرير: "أدى هذا النقص في القوى العاملة، بالإضافة إلى الفساد ونقص الموارد، إلى تأخر الاستجابة للجرائم وترك العديد من المجتمعات المحلية من دون حماية".
أخبار دولية
نيجيريا
الشرطة
الخطف
