زيلينسكي: كييف ستواصل العمل مع الشركاء على مقترحات السلام الأميركية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين أن كييف ستواصل العمل مع شركائها على التوصل إلى حلول وسط بشأن مقترحات السلام الأمريكية بما يؤدي إلى تقوية أوكرانيا وليس إضعافها.



وفي تصريحات عبر الفيديو خلال قمة منصة القرم في السويد، قال زيلينسكي إن روسيا يجب أن تدفع ثمن الحرب في أوكرانيا وإن اتخاذ قرار بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة أمر بالغ الأهمية.