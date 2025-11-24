الأخبار
زيلينسكي: كييف ستواصل العمل مع الشركاء على مقترحات السلام الأميركية
أخبار دولية
2025-11-24
زيلينسكي: كييف ستواصل العمل مع الشركاء على مقترحات السلام الأميركية
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين أن كييف ستواصل العمل مع شركائها على التوصل إلى حلول وسط بشأن مقترحات السلام الأمريكية بما يؤدي إلى تقوية أوكرانيا وليس إضعافها.
وفي تصريحات عبر الفيديو خلال قمة منصة القرم في السويد، قال زيلينسكي إن روسيا يجب أن تدفع ثمن الحرب في أوكرانيا وإن اتخاذ قرار بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة أمر بالغ الأهمية.
أخبار دولية
2025-11-21
زيلينسكي: أوكرانيا ستعمل جاهدة لإنجاح مقترحات السلام الأميركية
أخبار دولية
2025-11-21
زيلينسكي: أوكرانيا ستعمل جاهدة لإنجاح مقترحات السلام الأميركية
0
أخبار لبنان
2025-09-23
البخاري: سنواصل جهودنا مع شركائنا من اجل مستقبل افضل للبنان والسلام في الشرق الاوسط
أخبار لبنان
2025-09-23
البخاري: سنواصل جهودنا مع شركائنا من اجل مستقبل افضل للبنان والسلام في الشرق الاوسط
0
أخبار دولية
2025-11-19
مصدران لرويترز: مقترح أميركي لإنهاء حرب أوكرانيا يشمل تنازل كييف عن أراض وأسلحة
أخبار دولية
2025-11-19
مصدران لرويترز: مقترح أميركي لإنهاء حرب أوكرانيا يشمل تنازل كييف عن أراض وأسلحة
0
آخر الأخبار
2025-10-23
روبيو: وصلت إسرائيل لتأكيد التزام الولايات المتحدة الثابت بأمن إسرائيل والتواصل مع الشركاء لتنفيذ خطة السلام التاريخية
آخر الأخبار
2025-10-23
روبيو: وصلت إسرائيل لتأكيد التزام الولايات المتحدة الثابت بأمن إسرائيل والتواصل مع الشركاء لتنفيذ خطة السلام التاريخية
أخبار دولية
09:21
الخارجية الفرنسية: وزير الخارجية الإيراني يجري محادثات في باريس في 26 تشرين الثاني
أخبار دولية
09:21
الخارجية الفرنسية: وزير الخارجية الإيراني يجري محادثات في باريس في 26 تشرين الثاني
0
أخبار دولية
08:06
المستشار الألماني يؤكد أن أي خطة سلام لأوكرانيا يجب أن تحظى بموافقة أوروبية
أخبار دولية
08:06
المستشار الألماني يؤكد أن أي خطة سلام لأوكرانيا يجب أن تحظى بموافقة أوروبية
0
أخبار دولية
07:23
واحدة من أسوأ موجات الفيضانات منذ عقود... أمطار قياسيّة تغرق جنوبي تايلاند
أخبار دولية
07:23
واحدة من أسوأ موجات الفيضانات منذ عقود... أمطار قياسيّة تغرق جنوبي تايلاند
0
أخبار دولية
07:14
سوريا تتسلم نحو مليون برميل من النفط الخام من السعودية
أخبار دولية
07:14
سوريا تتسلم نحو مليون برميل من النفط الخام من السعودية
أخبار دولية
2025-11-13
الجيش الإسرائيلي: "إنفجار السيارة في تول لم يكن غارة بل ناتج عن محاولة فاشلة لحزب الله تهريب أسلحة"
أخبار دولية
2025-11-13
الجيش الإسرائيلي: "إنفجار السيارة في تول لم يكن غارة بل ناتج عن محاولة فاشلة لحزب الله تهريب أسلحة"
0
أخبار لبنان
2025-11-22
وزير الدفاع وضع إكليلا على نصب الأمير فخر الدين
أخبار لبنان
2025-11-22
وزير الدفاع وضع إكليلا على نصب الأمير فخر الدين
0
خبر عاجل
2025-11-23
وزير الدفاع الإسرائيلي: سنواصل تطبيق الاتفاق بشأن لبنان بالقوة
خبر عاجل
2025-11-23
وزير الدفاع الإسرائيلي: سنواصل تطبيق الاتفاق بشأن لبنان بالقوة
0
خبر عاجل
2025-09-27
الشيخ نعيم قاسم: نعتبر أنّ الخطر الإسرائيليّ الأميركيّ على لبنان خطر وجوديّ ونزع السلاح يعني نزع القوة تلبية لمطلب إسرائيل ولتحقيق أهدافها ولن نسمح بنزع السلاح وسنواجه بمعركة كربلائية
خبر عاجل
2025-09-27
الشيخ نعيم قاسم: نعتبر أنّ الخطر الإسرائيليّ الأميركيّ على لبنان خطر وجوديّ ونزع السلاح يعني نزع القوة تلبية لمطلب إسرائيل ولتحقيق أهدافها ولن نسمح بنزع السلاح وسنواجه بمعركة كربلائية
أخبار لبنان
08:57
رغم الظروف… زيارة البابا إلى لبنان مستمرة وبكركي تتحضر
أخبار لبنان
08:57
رغم الظروف… زيارة البابا إلى لبنان مستمرة وبكركي تتحضر
0
أخبار لبنان
08:13
بعد غارة الضاحية… هكذا يبدو الموقف الإسرائيلي
أخبار لبنان
08:13
بعد غارة الضاحية… هكذا يبدو الموقف الإسرائيلي
0
أخبار لبنان
08:10
حزب الله شيّع قائده العسكري هيثم الطبطبائي في الغبيري
أخبار لبنان
08:10
حزب الله شيّع قائده العسكري هيثم الطبطبائي في الغبيري
0
أخبار دولية
05:05
زيلينسكي يتحدث عن تحقيق تقدم في محادثات السلام رغم الحاجة لجهود "أكبر بكثير"
أخبار دولية
05:05
زيلينسكي يتحدث عن تحقيق تقدم في محادثات السلام رغم الحاجة لجهود "أكبر بكثير"
0
أخبار لبنان
15:58
نتنياهو: نحمّل الدولة اللبنانية مسؤولية الالتزام بنزع سلاح حزب الله لحماية اللبنانيين
أخبار لبنان
15:58
نتنياهو: نحمّل الدولة اللبنانية مسؤولية الالتزام بنزع سلاح حزب الله لحماية اللبنانيين
0
أخبار لبنان
15:53
تعرفوا الى هيثم علي الطبطبائي...
أخبار لبنان
15:53
تعرفوا الى هيثم علي الطبطبائي...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
من تحت القصف: جنوبيون يطرحون بديلاً عن واقع مفروض
تقارير نشرة الاخبار
13:56
من تحت القصف: جنوبيون يطرحون بديلاً عن واقع مفروض
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
تل أبيب تتباهى باغتيال طبطبائي: ضربة للرجل الثاني في حزب الله وتصعيد مفتوح
تقارير نشرة الاخبار
13:49
تل أبيب تتباهى باغتيال طبطبائي: ضربة للرجل الثاني في حزب الله وتصعيد مفتوح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الرياضة تدخل كل البيوت وكل الأعمار
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الرياضة تدخل كل البيوت وكل الأعمار
أخبار لبنان
14:11
حزب الله ينعى "القائد الجهادي الكبير" هيثم علي الطبطبائي
أخبار لبنان
14:11
حزب الله ينعى "القائد الجهادي الكبير" هيثم علي الطبطبائي
2
منوعات
11:24
من ملكة جمال إلى راهبة… إليكم قصة "الأخت إيفا" الّتي ضجت العالم
منوعات
11:24
من ملكة جمال إلى راهبة… إليكم قصة "الأخت إيفا" الّتي ضجت العالم
3
أمن وقضاء
04:35
نشَلَ حقيبة سيّدة مسنة في الأشرفية... وشعبة المعلومات توقفه
أمن وقضاء
04:35
نشَلَ حقيبة سيّدة مسنة في الأشرفية... وشعبة المعلومات توقفه
4
منوعات
10:00
طفل من عكار يخطف القلوب برقصته الوطنية في عيد الاستقلال (فيديو)
منوعات
10:00
طفل من عكار يخطف القلوب برقصته الوطنية في عيد الاستقلال (فيديو)
5
أخبار لبنان
16:28
هكذا علق علي لاريجاني على استشهاد الطبطبائي
أخبار لبنان
16:28
هكذا علق علي لاريجاني على استشهاد الطبطبائي
6
أخبار لبنان
11:56
أدرعي: قضينا على المدعو هيثم علي الطبطبائي قائد أركان حزب الله
أخبار لبنان
11:56
أدرعي: قضينا على المدعو هيثم علي الطبطبائي قائد أركان حزب الله
7
أخبار لبنان
15:53
تعرفوا الى هيثم علي الطبطبائي...
أخبار لبنان
15:53
تعرفوا الى هيثم علي الطبطبائي...
8
خبر عاجل
10:46
مصدران لبنانيان يؤكدان للـLBCI أن الاحتلال الاسرائيلي تمكن من اغتيال أبو علي الطبطبائي
خبر عاجل
10:46
مصدران لبنانيان يؤكدان للـLBCI أن الاحتلال الاسرائيلي تمكن من اغتيال أبو علي الطبطبائي
