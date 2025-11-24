الكرملين: بوتين وأردوغان سيتحدثان عبر الهاتف اليوم

أعلن الكرملين أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان سيتحدثان عبر الهاتف اليوم الاثنين.



وقال أردوغان أمس الأحد إنه سيتصل ببوتين لمناقشة جهود السلام في أوكرانيا، مضيفا أنه سيطلب منه إعادة تفعيل اتفاق للمرور الآمن للحبوب عبر البحر الأسود.