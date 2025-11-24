البرهان يعتبر الرباعية الدولية منحازة بسبب عضوية الإمارات فيها

اعتبر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أن اللجنة الرباعية الدولية تبقى "غير محايدة" طالما أنها تضم في عضويتها الإمارات التي يتهمها بدعم قوات الدعم السريع.



وقال البرهان إنه "في ظل عضوية الإمارات في اللجنة التي تضم كذلك الولايات المتحدة ومصر والسعودية، فإن السودان يرى أن هذه الرباعية ليست مبرئة للذمة خاصة وأن كل العالم شهد بأن دولة الإمارات هي التي تدعم المتمردين ضد الدولة السودانية".



وأضاف "نحن نعتبر أن الوساطة إذا ماشية في هذه المنحى فهي وساطة غير محايدة"، معتبرا أن ما طرحته عبر المبعوث الأميركي مسعد بولس هو "أسوأ ورقة يتم تقديمها باعتبار أنها تلغي وجود القوات المسلحة وتطالب بحل جميع الأجهزة الأمنية وتبقي الميليشيا المتمردة في مناطقها"، وفقا لما نقلته"فرانس برس".