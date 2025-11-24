واحدة من أسوأ موجات الفيضانات منذ عقود... أمطار قياسيّة تغرق جنوبي تايلاند

تشهد تايلاند واحدة من أسوأ موجات الفيضانات منذ عقود، بعدما أغرقت أمطارٌ قياسيّة جنوبيّ البلاد، حيث وجّهت السلطات أوامر إخلاء عاجلة لأكثر من مئة تجمّع سكني. السيول التي تجاوزت 500 ملم خلال 24 ساعة أدّت إلى عزل مناطق واسعة واحتجاز آلاف السكان والسياح، بينهم نحو أربعة آلاف ماليزي، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات الإجلاء وسط تحذيرات من استمرار ارتفاع منسوب المياه في الأيام المقبلة.