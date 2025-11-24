المستشار الألماني يؤكد أن أي خطة سلام لأوكرانيا يجب أن تحظى بموافقة أوروبية

أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن أي خطة سلام لأوكرانيا يجب أن تحظى بموافقة أوروبية، معتبرا أن على روسيا الانضمام إلى المفاوضات.



وقال ميرتس، في تصريح على هامش قمة أوروبية إفريقية في لواندا: "من المهم لنا ألا يتم التوصل إلى خطة سلام في أوكرانيا من دون موافقتنا على القضايا التي تؤثر على المصالح الأوروبية والسيادة الأوروبية"، واستبعد التوصل إلى اتفاق في الأسبوع الحالي معتبرا أنّ على روسيا الانضمام للمفاوضات.