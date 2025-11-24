الحرس الثوري الإيراني يؤكد "الحق في الثأر" لاغتيال إسرائيل القائد العسكري في حزب الله

دعا الحرس الثوري الإيراني إلى "الثأر" لاغتيال إسرائيل القائد العسكري في حزب الله هيثم الطباطبائي الذي قُتل الأحد بضربة على الضاحية الجنوبية لبيروت.



وجاء في بيان للحرس الثوري، الداعم الرئيسي لحزب الله عسكريا وماليا أن "حق محور المقاومة وحزب الله لبنان في الثأر لدماء مقاتلي الإسلام الشجعان محفوظ".



