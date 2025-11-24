ليفيت: محادثات مثمرة بين واشنطن وكييف

أجرت واشنطن وكييف محادثات مثمرة في شأن اتفاق محتمل لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، وفق ما أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولاين ليفيت.ولفتت إلى وجود "نقطتي خلاف فقط".وقالت لبرنامج "ذا ستوري" الذي تبثه قناة فوكس نيوز إنّ الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب متفائل إزاء إمكان التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.