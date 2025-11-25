الرئيس الصيني يبحث مع ترامب في قضية تايوان

بحث الرئيس الصيني شي جينبينغ الإثنين مع نظيره الأميركي دونالد ترامب في قضية تايوان البالغة الحساسية، في اتصال هاتفي شدّد فيه على الحاجة إلى البناء على هدنة تجارية هشة بين القوتين العظميين.وقالت وزارة الخارجية الصينية إن المكالمة تناولت قضايا أخرى على غرار أوكرانيا، لكن الحيّز الأكبر كان لتايوان، في خضم توتر دبلوماسي مستمر منذ أسابيع مع اليابان بشأن الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي.تؤكد بكين أن الجزيرة الديموقراطية جزء من أراضيها وتهدد باستخدام القوة لإخضاعها لسيطرتها، وقال شي لترامب وفق الخارجية الصينية إن عودة تايوان إلى الصين هي "جزء لا يتجزأ من النظام الدولي بعد الحرب" والذي تم التوصل إليه في نضال مشترك بين الولايات المتحدة والصين ضد "الفاشية والعسكرة".وقال شي لترامب "بالنظر إلى ما يحدث، من المهم للغاية أن نحافظ معا على الانتصار في الحرب العالمية الثانية".ورد رئيس وزراء تايوان تشو جونغ-تاي على تصريحات شي وقال لصحافيين الثلاثاء إن تايوان "دولة ذات سيادة كاملة" و"خيار العودة غير مطروح".وتصاعدت التوترات في المنطقة بعد تصريحات أدلت بها رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي تشير إلى أن طوكيو قد تتدخل عسكريا في حال وقوع أي هجوم على تايوان.