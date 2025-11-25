الأخبار
ترامب يطلق إجراءات تصنيف فروع لجماعة الإخوان المسلمين "منظمات إرهابية"

أخبار دولية
2025-11-24 | 23:46
0min
ترامب يطلق إجراءات تصنيف فروع لجماعة الإخوان المسلمين "منظمات إرهابية"

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين أمرا تنفيذيا لمباشرة إجراءات تصنيف بعض من فروع جماعة الإخوان المسلمين "منظمات إرهابية أجنبية".

وجاء في الأمر التنفيذي "يطلق هذا الأمر عملية يتم بموجبها اعتبار بعض من فروع جماعة الإخوان المسلمين أو أقسامها الفرعية منظمات إرهابية أجنبية"، مع الإشارة خصوصا إلى فروع الإخوان المسلمين في لبنان ومصر والأردن.

ويشير الأمر التنفيذي إلى أن تلك الفروع "ترتكب أو تسهّل أو تدعم العنف وحملات زعزعة الاستقرار التي تضر بمناطقها، ومواطني الولايات المتحدة، ومصالح الولايات المتحدة".

وجماعة الإخوان المسلمين موجودة في بلدان عدة، وهي منذ زمن الحركة المعارضة الأبرز في مصر، رغم حملات قمع تعرّضت لها مدى عقود.

وتصنّف مصر الجماعة "منظمة إرهابية"، وقد استبعدت من المشهد السياسي في العام 2013، بعدما أطاح الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي وتولى عبد الفتاح السيسي الرئاسة.

والجماعة محظورة في بلدان عدة بينها السعودية وأخيرا الأردن.
 

LBCI
أخبار دولية
16:41

البيت الأبيض: ترامب وقّع أمرًا تنفيذيًا لدراسة وجوب تصنيف بعض فروع "الإخوان المسلمين" إرهابية

LBCI
أخبار دولية
2025-11-19

تكساس تدرج "الإخوان المسلمين" ومنظمة أخرى في قائمة الكيانات "الإرهابية"

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-17

الخارجية الأميركية: تصنيف 4 جماعات مسلحة متحالفة مع إيران منظمات إرهابية

LBCI
أخبار دولية
2025-09-22

ترامب يصنّف أنتيفا رسميا "منظمة إرهابية"

LBCI
أخبار دولية
04:47

الرئيس الفرنسيّ: خطة ترامب للسلام في أوكرانيا بحاجة إلى تحسينات

LBCI
أخبار دولية
03:51

الكرملين: موسكو لم تتلق بعد أي خطط محدثة في شأن أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
03:34

زيلينسكي: مقتل ستة أشخاص في 22 صاروخًا و460 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا

LBCI
أخبار دولية
02:34

إيران تنفذ حكم الإعدام بحق رجل أدين باغتصاب امرأتين

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-18

وكالة الأنباء الأردنية: فتح تحقيق في حادث إطلاق النار قرب جسر الملك حسين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-23

إسرائيل تصعِّد من غزة إلى لبنان

LBCI
أخبار دولية
2025-10-18

كتائب القسام تعلن أنها ستسلم الليلة جثتي رهينتين في غزة

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-30

سفير مصر لدى لبنان علاء موسى للـLBCI: بعد إنجاز الاستحقاق الرئاسي تحوّل نشاط اللجنة الخماسية إلى دعم استقرار لبنان اقتصاديًا وأمنيًا وهي تواصل عملها بشكل ثنائي وجماعي من خلال اجتماعاتها المستمرة وعلاقاتها الثنائية مع الدولة اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

تحت عنوان "تخيل بعد"... لجنة Batroun Capital de noel تطلق النشاطات الميلادية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

رحلة الأرز تبدأ من جديد لبنان يواجه قطر استعداداً للتصفيات العالمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

القائمة الأميركية للتطرفّ... عزم على إدراج لإخوان المسلمين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

"الله غايتنا. الرسول قدوتنا. القرآن دستورنا. الجهاد سبيلنا".. من هم الاخوان المسلمون؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

عودة لبنان الى المحافل الدولية بمشاركة السيدة اللبنانية الاولى بقمة وايز في الدوحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

البابا في لبنان بعد ايام ! وكل المواقع تتجهز لاستقباله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

كسر الاحتكار الإمارات والسعودية تحصلان على أقوى شرائح ذكاء اصطناعي في العالم

LBCI
أخبار لبنان
13:18

حريق ضخم في أحد أبنية معامل الهواتشكن في خراج بلدة أنفه شمال لبنان... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

كواليس اتفاق وقف النار: هذا ما هدّدت به اسرائيل

LBCI
اقتصاد
02:10

إليكم جدول أسعار المحروقات

LBCI
اخبار البرامج
09:58

فوز المشتركة ريتا جرجس بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:06

خرق أمني في صفوف حزب الله وقلق على مستوى الطائفة الشيعية

LBCI
أخبار دولية
09:31

مصادر رويترز: افتتاح متجرين جديدين لبيع المشروبات الكحولية في السعودية

LBCI
حال الطقس
02:54

طقس غير مستقر وممطر ومرتفع جويّ مجددًا

LBCI
أخبار لبنان
16:00

حريق المعمل في أنفه... إليكم المستجدات

LBCI
أخبار لبنان
13:18

حريق ضخم في أحد أبنية معامل الهواتشكن في خراج بلدة أنفه شمال لبنان... اليكم التفاصيل

LBCI
اسرار
23:32

أسرار الصحف 25-11-2025

