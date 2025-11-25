ترامب يطلق إجراءات تصنيف فروع لجماعة الإخوان المسلمين "منظمات إرهابية"

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين أمرا تنفيذيا لمباشرة إجراءات تصنيف بعض من فروع جماعة الإخوان المسلمين "منظمات إرهابية أجنبية".وجاء في الأمر التنفيذي "يطلق هذا الأمر عملية يتم بموجبها اعتبار بعض من فروع جماعة الإخوان المسلمين أو أقسامها الفرعية منظمات إرهابية أجنبية"، مع الإشارة خصوصا إلى فروع الإخوان المسلمين في لبنان ومصر والأردن.ويشير الأمر التنفيذي إلى أن تلك الفروع "ترتكب أو تسهّل أو تدعم العنف وحملات زعزعة الاستقرار التي تضر بمناطقها، ومواطني الولايات المتحدة، ومصالح الولايات المتحدة".وجماعة الإخوان المسلمين موجودة في بلدان عدة، وهي منذ زمن الحركة المعارضة الأبرز في مصر، رغم حملات قمع تعرّضت لها مدى عقود.وتصنّف مصر الجماعة "منظمة إرهابية"، وقد استبعدت من المشهد السياسي في العام 2013، بعدما أطاح الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي وتولى عبد الفتاح السيسي الرئاسة.والجماعة محظورة في بلدان عدة بينها السعودية وأخيرا الأردن.