الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
13
o
الجنوب
19
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
13
o
الجنوب
19
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ترامب يطلق إجراءات تصنيف فروع لجماعة الإخوان المسلمين "منظمات إرهابية"
أخبار دولية
2025-11-24 | 23:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ترامب يطلق إجراءات تصنيف فروع لجماعة الإخوان المسلمين "منظمات إرهابية"
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين أمرا تنفيذيا لمباشرة إجراءات تصنيف بعض من فروع جماعة الإخوان المسلمين "منظمات إرهابية أجنبية".
وجاء في الأمر التنفيذي "يطلق هذا الأمر عملية يتم بموجبها اعتبار بعض من فروع جماعة الإخوان المسلمين أو أقسامها الفرعية منظمات إرهابية أجنبية"، مع الإشارة خصوصا إلى فروع الإخوان المسلمين في لبنان ومصر والأردن.
ويشير الأمر التنفيذي إلى أن تلك الفروع "ترتكب أو تسهّل أو تدعم العنف وحملات زعزعة الاستقرار التي تضر بمناطقها، ومواطني الولايات المتحدة، ومصالح الولايات المتحدة".
وجماعة الإخوان المسلمين موجودة في بلدان عدة، وهي منذ زمن الحركة المعارضة الأبرز في مصر، رغم حملات قمع تعرّضت لها مدى عقود.
وتصنّف مصر الجماعة "منظمة إرهابية"، وقد استبعدت من المشهد السياسي في العام 2013، بعدما أطاح الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي وتولى عبد الفتاح السيسي الرئاسة.
والجماعة محظورة في بلدان عدة بينها السعودية وأخيرا الأردن.
أخبار دولية
إجراءات
تصنيف
لجماعة
الإخوان
المسلمين
"منظمات
إرهابية"
التالي
الرئيس الصيني يبحث مع ترامب في قضية تايوان
10 قتلى على الأقل بضربات باكستانية على أفغانستان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:41
البيت الأبيض: ترامب وقّع أمرًا تنفيذيًا لدراسة وجوب تصنيف بعض فروع "الإخوان المسلمين" إرهابية
أخبار دولية
16:41
البيت الأبيض: ترامب وقّع أمرًا تنفيذيًا لدراسة وجوب تصنيف بعض فروع "الإخوان المسلمين" إرهابية
0
أخبار دولية
2025-11-19
تكساس تدرج "الإخوان المسلمين" ومنظمة أخرى في قائمة الكيانات "الإرهابية"
أخبار دولية
2025-11-19
تكساس تدرج "الإخوان المسلمين" ومنظمة أخرى في قائمة الكيانات "الإرهابية"
0
آخر الأخبار
2025-09-17
الخارجية الأميركية: تصنيف 4 جماعات مسلحة متحالفة مع إيران منظمات إرهابية
آخر الأخبار
2025-09-17
الخارجية الأميركية: تصنيف 4 جماعات مسلحة متحالفة مع إيران منظمات إرهابية
0
أخبار دولية
2025-09-22
ترامب يصنّف أنتيفا رسميا "منظمة إرهابية"
أخبار دولية
2025-09-22
ترامب يصنّف أنتيفا رسميا "منظمة إرهابية"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:47
الرئيس الفرنسيّ: خطة ترامب للسلام في أوكرانيا بحاجة إلى تحسينات
أخبار دولية
04:47
الرئيس الفرنسيّ: خطة ترامب للسلام في أوكرانيا بحاجة إلى تحسينات
0
أخبار دولية
03:51
الكرملين: موسكو لم تتلق بعد أي خطط محدثة في شأن أوكرانيا
أخبار دولية
03:51
الكرملين: موسكو لم تتلق بعد أي خطط محدثة في شأن أوكرانيا
0
أخبار دولية
03:34
زيلينسكي: مقتل ستة أشخاص في 22 صاروخًا و460 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا
أخبار دولية
03:34
زيلينسكي: مقتل ستة أشخاص في 22 صاروخًا و460 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا
0
أخبار دولية
02:34
إيران تنفذ حكم الإعدام بحق رجل أدين باغتصاب امرأتين
أخبار دولية
02:34
إيران تنفذ حكم الإعدام بحق رجل أدين باغتصاب امرأتين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-09-18
وكالة الأنباء الأردنية: فتح تحقيق في حادث إطلاق النار قرب جسر الملك حسين
آخر الأخبار
2025-09-18
وكالة الأنباء الأردنية: فتح تحقيق في حادث إطلاق النار قرب جسر الملك حسين
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-23
إسرائيل تصعِّد من غزة إلى لبنان
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-23
إسرائيل تصعِّد من غزة إلى لبنان
0
أخبار دولية
2025-10-18
كتائب القسام تعلن أنها ستسلم الليلة جثتي رهينتين في غزة
أخبار دولية
2025-10-18
كتائب القسام تعلن أنها ستسلم الليلة جثتي رهينتين في غزة
0
آخر الأخبار
2025-09-30
سفير مصر لدى لبنان علاء موسى للـLBCI: بعد إنجاز الاستحقاق الرئاسي تحوّل نشاط اللجنة الخماسية إلى دعم استقرار لبنان اقتصاديًا وأمنيًا وهي تواصل عملها بشكل ثنائي وجماعي من خلال اجتماعاتها المستمرة وعلاقاتها الثنائية مع الدولة اللبنانية
آخر الأخبار
2025-09-30
سفير مصر لدى لبنان علاء موسى للـLBCI: بعد إنجاز الاستحقاق الرئاسي تحوّل نشاط اللجنة الخماسية إلى دعم استقرار لبنان اقتصاديًا وأمنيًا وهي تواصل عملها بشكل ثنائي وجماعي من خلال اجتماعاتها المستمرة وعلاقاتها الثنائية مع الدولة اللبنانية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تحت عنوان "تخيل بعد"... لجنة Batroun Capital de noel تطلق النشاطات الميلادية
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تحت عنوان "تخيل بعد"... لجنة Batroun Capital de noel تطلق النشاطات الميلادية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
رحلة الأرز تبدأ من جديد لبنان يواجه قطر استعداداً للتصفيات العالمية
تقارير نشرة الاخبار
13:45
رحلة الأرز تبدأ من جديد لبنان يواجه قطر استعداداً للتصفيات العالمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
القائمة الأميركية للتطرفّ... عزم على إدراج لإخوان المسلمين
تقارير نشرة الاخبار
13:42
القائمة الأميركية للتطرفّ... عزم على إدراج لإخوان المسلمين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
"الله غايتنا. الرسول قدوتنا. القرآن دستورنا. الجهاد سبيلنا".. من هم الاخوان المسلمون؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
"الله غايتنا. الرسول قدوتنا. القرآن دستورنا. الجهاد سبيلنا".. من هم الاخوان المسلمون؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
عودة لبنان الى المحافل الدولية بمشاركة السيدة اللبنانية الاولى بقمة وايز في الدوحة
تقارير نشرة الاخبار
13:26
عودة لبنان الى المحافل الدولية بمشاركة السيدة اللبنانية الاولى بقمة وايز في الدوحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
البابا في لبنان بعد ايام ! وكل المواقع تتجهز لاستقباله
تقارير نشرة الاخبار
13:24
البابا في لبنان بعد ايام ! وكل المواقع تتجهز لاستقباله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
كسر الاحتكار الإمارات والسعودية تحصلان على أقوى شرائح ذكاء اصطناعي في العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:22
كسر الاحتكار الإمارات والسعودية تحصلان على أقوى شرائح ذكاء اصطناعي في العالم
0
أخبار لبنان
13:18
حريق ضخم في أحد أبنية معامل الهواتشكن في خراج بلدة أنفه شمال لبنان... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
13:18
حريق ضخم في أحد أبنية معامل الهواتشكن في خراج بلدة أنفه شمال لبنان... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
كواليس اتفاق وقف النار: هذا ما هدّدت به اسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:13
كواليس اتفاق وقف النار: هذا ما هدّدت به اسرائيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:10
إليكم جدول أسعار المحروقات
اقتصاد
02:10
إليكم جدول أسعار المحروقات
2
اخبار البرامج
09:58
فوز المشتركة ريتا جرجس بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI (فيديو)
اخبار البرامج
09:58
فوز المشتركة ريتا جرجس بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI (فيديو)
3
تقارير نشرة الاخبار
13:06
خرق أمني في صفوف حزب الله وقلق على مستوى الطائفة الشيعية
تقارير نشرة الاخبار
13:06
خرق أمني في صفوف حزب الله وقلق على مستوى الطائفة الشيعية
4
أخبار دولية
09:31
مصادر رويترز: افتتاح متجرين جديدين لبيع المشروبات الكحولية في السعودية
أخبار دولية
09:31
مصادر رويترز: افتتاح متجرين جديدين لبيع المشروبات الكحولية في السعودية
5
حال الطقس
02:54
طقس غير مستقر وممطر ومرتفع جويّ مجددًا
حال الطقس
02:54
طقس غير مستقر وممطر ومرتفع جويّ مجددًا
6
أخبار لبنان
16:00
حريق المعمل في أنفه... إليكم المستجدات
أخبار لبنان
16:00
حريق المعمل في أنفه... إليكم المستجدات
7
أخبار لبنان
13:18
حريق ضخم في أحد أبنية معامل الهواتشكن في خراج بلدة أنفه شمال لبنان... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
13:18
حريق ضخم في أحد أبنية معامل الهواتشكن في خراج بلدة أنفه شمال لبنان... اليكم التفاصيل
8
اسرار
23:32
أسرار الصحف 25-11-2025
اسرار
23:32
أسرار الصحف 25-11-2025
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More