الكرملين: موسكو لم تتلق بعد أي خطط محدثة في شأن أوكرانيا

أكّد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنّه "ليس لديه ما يقوله" في شأن محادثات وزير الجيش الأميركيّ دان دريسكول مع الوفد الروسيّ في أبوظبي.

ولفت بيسكوف إلى أنّ موسكو لم تتلق بعد أي خطط محدثة في شأن أوكرانيا.

وقال: "في الوقت الحاليّ، الشيء الموضوعيّ الوحيد هو المشروع الأميركيّ، مشروع (الرئيس الأميركيّ دونالد) ترامب. نعتقد أنّ هذا قد يصبح أساسًا جيدًا جدًا للمفاوضات. ما زلنا نتمسك بوجهة النظر هذه".

وشدد بيسكوف على استحالة مناقشة النظام الأمنيّ من دون مشاركة الأوروبيين، “لذلك في مرحلة ما ستكون مشاركة أوروبا ضرورية”.