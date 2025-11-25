الأخبار
الرئيس الفرنسيّ: خطة ترامب للسلام في أوكرانيا بحاجة إلى تحسينات

2025-11-25 | 04:47
رأى الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون أنّ خطة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب للسلام في أوكرانيا بحاجة إلى تحسينات لتصبح مقبولة لكييف وأوروبا.

  

وقال ماكرون لإذاعة (آر.تي.إل): “إنها مبادرة تسير في الاتجاه الصحيح: نحو السلام. لكن هناك جوانب من تلك الخطة تستحق المناقشة والتفاوض عليها وتحسينها".

 

وأضاف: "نريد السلام، لكننا لا نريد سلامًا يكون استسلامًا حقيقيًا".

 

وشدد على أنّ الأوكرانيين وحدهم هم أصحاب القرار في شأن ما إذا كانوا مستعدين للتنازل عن أراض.

 

وأشار إلى أنّ خط الدفاع الأول لأوكرانيا في حالة إحلال السلام مع روسيا سيكون تجديد جيشها، ولا يمكن أن يكون هناك قيود على ذلك.

آخر الأخبار

LBCI
أخبار دولية
2025-11-23

مجلس الأمن القومي الألماني يبحث الوضع في أوكرانيا عشية محادثات بشأن خطة ترامب للسلام

LBCI
أخبار دولية
2025-11-21

ترامب: سيتعين على زيلينسكي الموافقة على خطة السلام في أوكرانيا

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-22

نائب الرئيس الأميركيّ: أي خطة سلام بين أوكرانيا وروسيا يجب أن تكون مقبولة لدى البلدين

LBCI
أخبار دولية
2025-11-23

الأوروبيون يقترحون تعديلات على خطة أميركية للسلام في أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
03:51

الكرملين: موسكو لم تتلق بعد أي خطط محدثة في شأن أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
03:34

زيلينسكي: مقتل ستة أشخاص في 22 صاروخًا و460 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا

LBCI
أخبار دولية
02:34

إيران تنفذ حكم الإعدام بحق رجل أدين باغتصاب امرأتين

LBCI
أخبار دولية
00:24

العفو الدولية تتهم قوات الدعم السريع بارتكاب "جرائم حرب" في السودان

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-08

"أوجيرو": توقف الخدمة في سنترال الحدت وعدد من المناطق المجاورة

LBCI
خبر عاجل
2025-11-20

منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان: لم يعد بإمكان لبنان المماطلة للانخراط في الحوار أو حصر السلاح بيد الدولة وعلى لبنان ألا يقع ضحية للمناورات السياسية الداخلية التي كبلت البلاد طويلا

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-18

وزير الدفاع الإسرائيلي: سياستنا في غزة واضحة وهي استعادة جثث كل الأسرى ونزع سلاح حماس وضرب وسائل إنتاج الأسلحة

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-17

فوكس بيزنس نقلا عن ترامب: نتوقع توسيعا لاتفاقيات أبراهام قريبا ونأمل أن تنضم السعودية ودول أخرى إلى اتفاقيات أبراهام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

تحت عنوان "تخيل بعد"... لجنة Batroun Capital de noel تطلق النشاطات الميلادية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

رحلة الأرز تبدأ من جديد لبنان يواجه قطر استعداداً للتصفيات العالمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

القائمة الأميركية للتطرفّ... عزم على إدراج لإخوان المسلمين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

"الله غايتنا. الرسول قدوتنا. القرآن دستورنا. الجهاد سبيلنا".. من هم الاخوان المسلمون؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

عودة لبنان الى المحافل الدولية بمشاركة السيدة اللبنانية الاولى بقمة وايز في الدوحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

البابا في لبنان بعد ايام ! وكل المواقع تتجهز لاستقباله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

كسر الاحتكار الإمارات والسعودية تحصلان على أقوى شرائح ذكاء اصطناعي في العالم

LBCI
أخبار لبنان
13:18

حريق ضخم في أحد أبنية معامل الهواتشكن في خراج بلدة أنفه شمال لبنان... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

كواليس اتفاق وقف النار: هذا ما هدّدت به اسرائيل

LBCI
اقتصاد
02:10

إليكم جدول أسعار المحروقات

LBCI
اخبار البرامج
09:58

فوز المشتركة ريتا جرجس بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:06

خرق أمني في صفوف حزب الله وقلق على مستوى الطائفة الشيعية

LBCI
أخبار دولية
09:31

مصادر رويترز: افتتاح متجرين جديدين لبيع المشروبات الكحولية في السعودية

LBCI
حال الطقس
02:54

طقس غير مستقر وممطر ومرتفع جويّ مجددًا

LBCI
أخبار لبنان
16:00

حريق المعمل في أنفه... إليكم المستجدات

LBCI
أخبار لبنان
13:18

حريق ضخم في أحد أبنية معامل الهواتشكن في خراج بلدة أنفه شمال لبنان... اليكم التفاصيل

LBCI
اسرار
23:32

أسرار الصحف 25-11-2025

