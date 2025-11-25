الرئيس الفرنسيّ: خطة ترامب للسلام في أوكرانيا بحاجة إلى تحسينات

رأى الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون أنّ خطة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب للسلام في أوكرانيا بحاجة إلى تحسينات لتصبح مقبولة لكييف وأوروبا.

وقال ماكرون لإذاعة (آر.تي.إل): “إنها مبادرة تسير في الاتجاه الصحيح: نحو السلام. لكن هناك جوانب من تلك الخطة تستحق المناقشة والتفاوض عليها وتحسينها".

وأضاف: "نريد السلام، لكننا لا نريد سلامًا يكون استسلامًا حقيقيًا".

وشدد على أنّ الأوكرانيين وحدهم هم أصحاب القرار في شأن ما إذا كانوا مستعدين للتنازل عن أراض.

وأشار إلى أنّ خط الدفاع الأول لأوكرانيا في حالة إحلال السلام مع روسيا سيكون تجديد جيشها، ولا يمكن أن يكون هناك قيود على ذلك.