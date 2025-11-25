الأخبار
الرئيس التنفيذي لميرسك: سنعود للإبحار عبر البحر الأحمر بمجرد أن تسمح الظروف بذلك
أخبار دولية
2025-11-25 | 06:38
الرئيس التنفيذي لميرسك: سنعود للإبحار عبر البحر الأحمر بمجرد أن تسمح الظروف بذلك
أعلن فينسنت كليرك الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك أن الشركة ستستأنف الإبحار عبر البحر الأحمر مرورًا بقناة السويس المصرية، بمجرد أن تسمح الظروف بذلك مع إعطاء الأولوية لسلامة أطقم السفن.
وقال كليرك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة قناة السويس في مصر إن شركة الشحن البحري الكبرى متفائلة إزاء عملية السلام في غزة والتي من شأنها أن ترسخ حرية الملاحة في مضيق باب المندب.
