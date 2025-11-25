البيت الأبيض: تفاصيل حساسة في خطة السلام الأوكرانية تتطلب مزيدا من المحادثات

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة أحرزت "تقدما هائلا" نحو إبرام اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا، لكن بعض التفاصيل الحساسة ستتطلب محادثات إضافية.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في منشور على منصة إكس: "هناك بعض التفاصيل الحساسة، لكنها ليست مستعصية، يجب تسويتها وستتطلب مزيدا من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة".