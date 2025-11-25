تحطم طائرة تحمل مساعدات غذائية في جنوب السودان‭ ‬ووفاة 3

أعلن مسؤول من منظمة ساماريتان بيرس الخيرية الدولية أن طائرة تابعة للمنظمة تحمل مساعدات غذائية تحطمت في ولاية الوحدة بجنوب السودان، مما أسفر عن وفاة جميع أفراد طاقمها الثلاثة.



وقال بيكرام راي نائب مدير المنظمة في جنوب السودان لرويترز إن الطائرة التي تشغلها شركة ناري إير كانت تنقل طنين من الإمدادات من العاصمة جوبا إلى أشخاص نزحوا بسبب الفيضانات.



وأضاف راي "وصل فريقنا إلى موقع الحادث، وببالغ الحزن أؤكد أن أفراد الطاقم الثلاثة لقوا حتفهم".



وتحطمت الطائرة على بعد نحو 20 كيلومترًا من مهبط لير في مقاطعة لير الغنية بالنفط بولاية الوحدة بالقرب من الحدود مع السودان حوالي الساعة الثامنة صباحًا (06:00 بتوقيت جرينتش).



وتقول شركة ناري إير على موقعها الإلكتروني إنها تعمل انطلاقًا من جنوب السودان وتقدم مجموعة من الخدمات، منها رحلات الشحن والركاب المستأجرة.

