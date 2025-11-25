المحادثات بين وزير الجيش الأميركي وروسيا بشأن أوكرانيا تسير بشكل جيد

أعلن المتحدث باسم وزير الجيش الأميركي دان دريسكول أن المحادثات بينه وبين الوفد الروسي بشأن خطة أميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا "تسير على ما يرام".



وقال اللفتنانت كولونيل جيف تولبرت: "مساء الاثنين وطوال يوم الثلاثاء، أجرى الوزير دريسكول وفريقه مناقشات مع الوفد الروسي لتحقيق سلام دائم في أوكرانيا... المحادثات تسير على ما يرام، وما زلنا متفائلين".