مصدر تركي لرويترز: مصر وتركيا وقطر تناقش المرحلة الثانية من اتفاق غزة

أعلن مصدر تركي أن رئيس المخابرات التركية التقى مع نظيره المصري ووزير الخارجية القطري في القاهرة لمناقشة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وزيادة الجهود المشتركة بالتنسيق مع الولايات المتحدة.



وقال المصدر: "خلال الاجتماع، اتفقوا أيضًا على مواصلة تعزيز التنسيق والتعاون مع مركز التنسيق المدني العسكري لإزالة جميع العراقيل من أجل ضمان استمرار وقف إطلاق النار ومنع المزيد من الانتهاكات".



وذكر المصدر أن المسؤولين الثلاثة ناقشوا أيضًا التصدي للانتهاكات الإسرائيلية للاتفاق.



