الرئيس السوري استقبل وفدا من الكونغرس الأميركي

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق، وفدا من الكونغرس الأميركي برئاسة عضو مجلس النواب دارين لحود، وذلك للبحث في سبل تعزيز التعاون بين البلدين، بحضور وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني.



وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وتأكيد أهمية مواصلة التواصل البناء بين الجانبين، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم الاستقرار الإقليمي.