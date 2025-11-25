ستارمر: بريطانيا تعتزم إمداد أوكرانيا بالمزيد من صواريخ الدفاع الجوي

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في مستهل اجتماع عبر الإنترنت مع زعماء فرنسيين وألمان، أن بريطانيا ستزود أوكرانيا بمزيد من صواريخ الدفاع الجوي خلال الأسابيع المقبلة.



وتأتي تصريحات ستارمر في الوقت الذي أبدت فيه أوكرانيا دعمها لإطار اتفاق السلام مع روسيا، مع التأكيد على ضرورة تسوية القضايا المثيرة للخلاف في اجتماع بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الأميركي دونالد ترامب.