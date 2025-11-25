مصدر مطلع لفرانس برس: النسخة الأحدث للخطة بشأن أوكرانيا "أفضل بكثير" بالنسبة لكييف

تحمل النسخة الأحدث من مسودة الخطة الأميركية لحل النزاع في أوكرانيا بنودًا "أفضل بكثير" بالنسبة لكييف، وفق ما صرح مصدر مطلع لوكالة فرانس برس.



وقال المصدر "أوكرانيا والولايات المتحدة والأوروبيون جعلوا المقترح الأميركي قابلًا للتنفيذ ... وهو الآن أفضل بكثير" بالنسبة لكييف.



وأشار المصدر إلى أن هذه النسخة تسمح لأوكرانيا خصوصًا بالاحتفاظ بجيش قوامه 800 ألف جندي، مقابل 600 ألف في النسخة الأولية من الخطة.





