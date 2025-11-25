ترامب يتحدث عن اتفاق "قريب جدا" بشأن أوكرانيا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة باتت "قريبة جدا" من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.



وجاء في تصريح لترامب في البيت الأبيض: "الأمر ليس سهلا، لكن أعتقد أننا قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق. سنرى".