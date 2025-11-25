كراكاس تمهل شركات طيران 48 ساعة لإعادة رحلاتها إلى فنزويلا إثر إلغائها بعد تحذير أميركي

منحت فنزويلا شركات الطيران التي علّقت رحلاتها إلى البلاد مهلة 48 ساعة لاستئناف عملياتها تحت طائلة سحب تراخيصها، على ما ذكر مصدر في وزارة النقل لوكالة فرانس برس الثلاثاء.وكانت سبع شركات طيران دولية على الأقل علّقت رحلاتها إلى فنزويلا نهاية الأسبوع الماضي بعد أن حذّرت الولايات المتحدة سلطات الطيران المدني من "زيادة في النشاط العسكري" المرتبط بانتشارها في منطقة البحر الكاريبي.وقال المصدر: "عقب اجتماع عُقد الاثنين بين ممثلي الحكومة وشركات الطيران، صدر توجيه لها باستئناف الرحلات في غضون 48 ساعة (ابتداء من الاثنين)، وإلا ستُسحب تصاريح التشغيل الدائمة الممنوحة لها في البلاد".