الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تانغو
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كراكاس تمهل شركات طيران 48 ساعة لإعادة رحلاتها إلى فنزويلا إثر إلغائها بعد تحذير أميركي

أخبار دولية
2025-11-25 | 14:34
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كراكاس تمهل شركات طيران 48 ساعة لإعادة رحلاتها إلى فنزويلا إثر إلغائها بعد تحذير أميركي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
كراكاس تمهل شركات طيران 48 ساعة لإعادة رحلاتها إلى فنزويلا إثر إلغائها بعد تحذير أميركي

منحت فنزويلا شركات الطيران التي علّقت رحلاتها إلى البلاد مهلة 48 ساعة لاستئناف عملياتها تحت طائلة سحب تراخيصها، على ما ذكر مصدر في وزارة النقل لوكالة فرانس برس الثلاثاء.

وكانت سبع شركات طيران دولية على الأقل علّقت رحلاتها إلى فنزويلا نهاية الأسبوع الماضي بعد أن حذّرت الولايات المتحدة سلطات الطيران المدني من "زيادة في النشاط العسكري" المرتبط بانتشارها في منطقة البحر الكاريبي.

وقال المصدر: "عقب اجتماع عُقد الاثنين بين ممثلي الحكومة وشركات الطيران، صدر توجيه لها باستئناف الرحلات في غضون 48 ساعة (ابتداء من الاثنين)، وإلا ستُسحب تصاريح التشغيل الدائمة الممنوحة لها في البلاد".
 

أخبار دولية

شركات

طيران

لإعادة

رحلاتها

فنزويلا

إلغائها

تحذير

أميركي

LBCI التالي
زيلينسكي: مقتل ستة أشخاص في 22 صاروخًا و460 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا
إيران تنفذ حكم الإعدام بحق رجل أدين باغتصاب امرأتين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-11-22

6 شركات طيران تلغي رحلاتها إلى فنزويلا بعد تحذير أميركي

LBCI
أخبار دولية
2025-11-09

شركات الطيران الأميركية تلغي 1330 رحلة جوية بسبب الإغلاق

LBCI
أخبار دولية
2025-10-06

كراكاس تحذر من محاولات لزرع متفجرات في السفارة الأميركية

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-11

مصلحة الاقتصاد في صيدا تضبط مطاعم فول مخالفة وتمنحها 48 ساعة لتسوية أوضاعها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:43

بيت هيغسيث يزور الدومينيكان الأربعاء

LBCI
أخبار دولية
16:39

الأمم المتحدة تطلق عملية لانتخاب أمين عام جديد لها

LBCI
أخبار دولية
16:34

"تحالف الراغبين" يدعم جهود ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا

LBCI
أخبار لبنان
16:28

ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي يزورون سوريا ولبنان الأسبوع المقبل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
05:50

رئيس أركان لواء الحرس الجمهوري: سيكون هناك تفتيش في كل النقاط المحيطة بالبقعة التي سيتواجد فيها قداسة البابا وعلى طول المسالك التي سيمرّ عليها بالاضافة الى عناصر أمنية مُجهّزة

LBCI
رياضة
09:01

جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم... ماذا يقول للـ LBCI عن حصوله على الجنسية اللبنانية ودعم انشاء ملعب كرة قدم لمنتخب لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:04

ترامب يتحدث عن اتفاق "قريب جدا" بشأن أوكرانيا

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-28

وزير الدفاع الإسرائيلي: هجوم حماس اليوم على جنودنا في غزة تجاوز صارخ والجيش سيرد عليه بقوة كبيرة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

سمّوها باسمها: مش تعدّي عالعرض… هذه جريمة عنف جنسي

LBCI
أخبار لبنان
13:57

السيدة الأولى: مشروع مدرسة المواطنية يرسخ الانتماء للبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

شباب لبنان يستعدون للقاء البابا وهذه آخر التحضيرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

رحلة التأهل لكأس العالم في كرة السلة بدأت... منتخب الأرز يغادر الى الدوحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

في أقل من ساعة غرقت طرقات لبنان بالسيول وتعطلت حركة السير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

تجديد في مطار بيروت الذي ينتظركم بمناسبة الأعياد!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

تكرار حوادث العمل يكشف خللًا بنيويًا في نظام السلامة العامة في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

فضل شاكر يطلُّ بنظاراته السوداء: صباح الخير للمحكمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

عدة مظاهرات في سوريا.. فهل فمن يحركها؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:10

إليكم جدول أسعار المحروقات

LBCI
فنّ
06:14

اغتيال فجائي لنجمة شابة… فنانة تُقتل في كمين مخيف في لوس أنجلوس

LBCI
أخبار لبنان
08:36

ديوانُ المحاسبة عن ملف "مبنى قصابيان": إعفاء حرب من العقوبات وتحميل صحناوي مسؤولية الأضرار اللاحقة بالخزينة العامة

LBCI
أمن وقضاء
09:20

ضبط شحنة مخدرات موضّبة داخل هيكل سيارة آتية من أوروبا... وتفكيك شبكة تهريب دولية بالتعاون مع السعودية

LBCI
حال الطقس
02:54

طقس غير مستقر وممطر ومرتفع جويّ مجددًا

LBCI
أخبار دولية
13:17

بالصور... سيارة البابا فرنسيس تحوّلت إلى عيادة متنقلة لأطفال غزة

LBCI
أخبار لبنان
10:53

جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي... إليكم جدول الأعمال

LBCI
حال الطقس
07:48

كم بلغت نسبة المتساقطات... والى متى سيبقى الطقس ماطراً؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More