الإفراج عن 24 تلميذة اختُطفن الأسبوع الماضي في شمال غرب نيجيريا

أعلنت السلطات النيجيرية الإفراج عن أربع وعشرين تلميذة اختطفهن مسلحون في 17 تشرين الثاني من مدرسة داخلية بولاية كيبي في شمال غرب نيجيريا.



وقال بايو أونانوغا، المستشار الخاص للرئيس النيجيري إن "الرئيس بولا تينوبو رحب اليوم بالإفراج عن التلميذات الأربع والعشرين اللواتي اختطفهن إرهابيون الاثنين الماضي في ماغا بولاية كيبي".