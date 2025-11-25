الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
10
o
الجنوب
15
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تانغو
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
10
o
الجنوب
15
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
زيلينسكي أبلغ حلفاءه باستعداده "للمضي قدما" في الخطة الأميركية لإنهاء الحرب
أخبار دولية
2025-11-25 | 15:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
زيلينسكي أبلغ حلفاءه باستعداده "للمضي قدما" في الخطة الأميركية لإنهاء الحرب
أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاءه باستعداد كييف "للمضي قدما" في "إطار عمل" جديد لخطة أميركية لإنهاء القتال مع روسيا، لكن لا تزال هناك "نقاط حساسة" يرغب في مناقشتها مع نظيره الأميركي دونالد ترامب.
وقال زيلينسكي لقادة "تحالف الراغبين" الذي يضم حوالى 30 دولة تدعم أوكرانيا، وفق نسخة من خطابه: "لدى أوكرانيا الإطار الذي وضعته فرقنا في جنيف. هذا الإطار مطروح على الطاولة، ونحن مستعدون للمضي قدما معا".
وأكد الرئيس الأوكراني بحسب نص الخطاب أنه "مستعد للقاء الرئيس ترامب، ولا تزال أمامنا نقاط حساسة لمناقشتها".
وفي خطابه اليومي، أعلن الرئيس الأوكراني أن "مبادئ" الخطة الأميركية المُعدّلة لإنهاء الحرب مع روسيا قد تُفضي إلى "اتفاقيات أعمق"، مشيرا إلى أن "الأمور باتت تعتمد بشكل كبير" على واشنطن.
وقال زيلينسكي: "يمكن توسيع مبادئ هذه الوثيقة لتشمل اتفاقيات أعمق". وأضاف: "أعول على مزيد من التعاون الفعال مع الجانب الأميركي ومع الرئيس دونالد ترامب. الأمور باتت تعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة، لأن روسيا تُولي اهتماما كبيرا للقوة الأميركية".
أخبار دولية
زيلينسكي
الخطة الأميركية
الحرب
أوكرانيا
التالي
زيلينسكي: مقتل ستة أشخاص في 22 صاروخًا و460 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا
إيران تنفذ حكم الإعدام بحق رجل أدين باغتصاب امرأتين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
12:29
زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة للمضي قدما في خطة السلام
أخبار دولية
12:29
زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة للمضي قدما في خطة السلام
0
أخبار دولية
2025-09-29
نتنياهو: إذا رفضت "حماس" الخطة الأميركية فسنقوم بإنهاء المهمة بأنفسنا
أخبار دولية
2025-09-29
نتنياهو: إذا رفضت "حماس" الخطة الأميركية فسنقوم بإنهاء المهمة بأنفسنا
0
خبر عاجل
2025-09-29
نتنياهو: إذا رفضت "حماس" الخطة الأميركية فسنقوم بإنهاء المهمة بأنفسنا
خبر عاجل
2025-09-29
نتنياهو: إذا رفضت "حماس" الخطة الأميركية فسنقوم بإنهاء المهمة بأنفسنا
0
آخر الأخبار
2025-11-20
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: مستعدون بالكامل لأي هجوم لكن استعدادنا لا يعني أننا نريد الحرب ومستعدون للمضي قدما نحو اتفاق لكن لسنا مستعدين لتلقي الإملاءات
آخر الأخبار
2025-11-20
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: مستعدون بالكامل لأي هجوم لكن استعدادنا لا يعني أننا نريد الحرب ومستعدون للمضي قدما نحو اتفاق لكن لسنا مستعدين لتلقي الإملاءات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:43
بيت هيغسيث يزور الدومينيكان الأربعاء
أخبار دولية
16:43
بيت هيغسيث يزور الدومينيكان الأربعاء
0
أخبار دولية
16:39
الأمم المتحدة تطلق عملية لانتخاب أمين عام جديد لها
أخبار دولية
16:39
الأمم المتحدة تطلق عملية لانتخاب أمين عام جديد لها
0
أخبار دولية
16:34
"تحالف الراغبين" يدعم جهود ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا
أخبار دولية
16:34
"تحالف الراغبين" يدعم جهود ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا
0
أخبار لبنان
16:28
ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي يزورون سوريا ولبنان الأسبوع المقبل
أخبار لبنان
16:28
ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي يزورون سوريا ولبنان الأسبوع المقبل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-10-25
روبيو: نتلقى مقترحات في شأن تشكيل قوة دولية في غزة وسنناقش الأمر مع قطر في اجتماع الأحد
آخر الأخبار
2025-10-25
روبيو: نتلقى مقترحات في شأن تشكيل قوة دولية في غزة وسنناقش الأمر مع قطر في اجتماع الأحد
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-21
مقدمة النشرة المسائية
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-21
مقدمة النشرة المسائية
0
أمن وقضاء
2025-10-22
شعبة المعلومات توقف أفراد عصابة نصب واحتيال كانت تستدرج ضحاياها وتوهمهم ببيع دولارات مجمدة
أمن وقضاء
2025-10-22
شعبة المعلومات توقف أفراد عصابة نصب واحتيال كانت تستدرج ضحاياها وتوهمهم ببيع دولارات مجمدة
0
اقتصاد
2025-10-14
انخفاض في أسعار المحروقات...
اقتصاد
2025-10-14
انخفاض في أسعار المحروقات...
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
سمّوها باسمها: مش تعدّي عالعرض… هذه جريمة عنف جنسي
تقارير نشرة الاخبار
14:07
سمّوها باسمها: مش تعدّي عالعرض… هذه جريمة عنف جنسي
0
أخبار لبنان
13:57
السيدة الأولى: مشروع مدرسة المواطنية يرسخ الانتماء للبنان
أخبار لبنان
13:57
السيدة الأولى: مشروع مدرسة المواطنية يرسخ الانتماء للبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
شباب لبنان يستعدون للقاء البابا وهذه آخر التحضيرات
تقارير نشرة الاخبار
13:54
شباب لبنان يستعدون للقاء البابا وهذه آخر التحضيرات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
رحلة التأهل لكأس العالم في كرة السلة بدأت... منتخب الأرز يغادر الى الدوحة
تقارير نشرة الاخبار
13:53
رحلة التأهل لكأس العالم في كرة السلة بدأت... منتخب الأرز يغادر الى الدوحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في أقل من ساعة غرقت طرقات لبنان بالسيول وتعطلت حركة السير
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في أقل من ساعة غرقت طرقات لبنان بالسيول وتعطلت حركة السير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
تجديد في مطار بيروت الذي ينتظركم بمناسبة الأعياد!
تقارير نشرة الاخبار
13:45
تجديد في مطار بيروت الذي ينتظركم بمناسبة الأعياد!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
تكرار حوادث العمل يكشف خللًا بنيويًا في نظام السلامة العامة في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:38
تكرار حوادث العمل يكشف خللًا بنيويًا في نظام السلامة العامة في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
فضل شاكر يطلُّ بنظاراته السوداء: صباح الخير للمحكمة
تقارير نشرة الاخبار
13:35
فضل شاكر يطلُّ بنظاراته السوداء: صباح الخير للمحكمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
عدة مظاهرات في سوريا.. فهل فمن يحركها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:31
عدة مظاهرات في سوريا.. فهل فمن يحركها؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:10
إليكم جدول أسعار المحروقات
اقتصاد
02:10
إليكم جدول أسعار المحروقات
2
فنّ
06:14
اغتيال فجائي لنجمة شابة… فنانة تُقتل في كمين مخيف في لوس أنجلوس
فنّ
06:14
اغتيال فجائي لنجمة شابة… فنانة تُقتل في كمين مخيف في لوس أنجلوس
3
أخبار لبنان
08:36
ديوانُ المحاسبة عن ملف "مبنى قصابيان": إعفاء حرب من العقوبات وتحميل صحناوي مسؤولية الأضرار اللاحقة بالخزينة العامة
أخبار لبنان
08:36
ديوانُ المحاسبة عن ملف "مبنى قصابيان": إعفاء حرب من العقوبات وتحميل صحناوي مسؤولية الأضرار اللاحقة بالخزينة العامة
4
أمن وقضاء
09:20
ضبط شحنة مخدرات موضّبة داخل هيكل سيارة آتية من أوروبا... وتفكيك شبكة تهريب دولية بالتعاون مع السعودية
أمن وقضاء
09:20
ضبط شحنة مخدرات موضّبة داخل هيكل سيارة آتية من أوروبا... وتفكيك شبكة تهريب دولية بالتعاون مع السعودية
5
حال الطقس
02:54
طقس غير مستقر وممطر ومرتفع جويّ مجددًا
حال الطقس
02:54
طقس غير مستقر وممطر ومرتفع جويّ مجددًا
6
أخبار دولية
13:17
بالصور... سيارة البابا فرنسيس تحوّلت إلى عيادة متنقلة لأطفال غزة
أخبار دولية
13:17
بالصور... سيارة البابا فرنسيس تحوّلت إلى عيادة متنقلة لأطفال غزة
7
أخبار لبنان
10:53
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي... إليكم جدول الأعمال
أخبار لبنان
10:53
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي... إليكم جدول الأعمال
8
حال الطقس
07:48
كم بلغت نسبة المتساقطات... والى متى سيبقى الطقس ماطراً؟
حال الطقس
07:48
كم بلغت نسبة المتساقطات... والى متى سيبقى الطقس ماطراً؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More