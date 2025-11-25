وكلاء الدفاع عن بولسونارو يعلنون عزمهم التقدم بطعن جديد إثر تثبيت حكم سجنه

أعلن فريق الدفاع عن الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو أنه سيقدم استئنافا جديدا ضد إدانته بمحاولة الانقلاب، وذلك بعيد إصدار المحكمة العليا أمرا يلزمه بالبدء بقضاء محكوميته.



وعلى منصة إكس، عبّر باولو كونيا بوينو، أحد محامي بولسونارو، عن "استغرابه" من قرار المحكمة "رفض استئناف لم يُقدّم بعد".



وأضاف: "مهما حدث، سيقدم الدفاع الاستئناف الذي يراه مناسبا ضمن الإطار الزمني المحدد".



وكانت المحكمة العليا قد قضت سابقا باستنفاد الرئيس السابق كل الطعون المتاحة للحكم الصادر بسجنه 27 عاما.