ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي يزورون سوريا ولبنان الأسبوع المقبل

يزور ممثلو الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سوريا ولبنان الأسبوع المقبل، على أعلنت البعثة السلوفينية التي سترأس المجلس في كانون الأول.



وقبل أيام قليلة من الذكرى السنوية الأولى لسقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد، من المقرر أن يتوجه ممثلو البلدان الخمسة عشر لدى مجلس الأمن الدولي في الرابع من كانون الأول إلى دمشق، حيث من المتوقع أن يلتقوا بالسلطات الجديدة، بمن فيهم الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، فضلا عن ممثلين عن المجتمع المدني، وفق ما أفادت البعثة للصحافيين.



في وقت تسعى الأمم المتحدة إلى إعادة ترسيخ وجودها في سوريا، رفع مجلس الأمن الدولي أخيرا عقوباته المفروضة على الرئيس الجديد للبلاد، داعيا إياه إلى تنفيذ عملية انتقالية شاملة.



وفي الخامس من كانون الأول، سيتوجه السفراء إلى بيروت، قبل أن يجتمعوا في اليوم التالي مع ممثلين عن قوات الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) التي من المقرر أن تغادر البلاد نهاية عام 2027 بعد أن عملت كقوة حفظ سلام بين إسرائيل ولبنان منذ آذار 1978.

