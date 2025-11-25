الأخبار
"تحالف الراغبين" يدعم جهود ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا
أخبار دولية
2025-11-25 | 16:34
"تحالف الراغبين" يدعم جهود ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا
عبر قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا عقب اجتماع ما يعرف باسم "تحالف الراغبين" عن دعمهم لجهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أن أي حل لا بد أن يشهد مشاركة كاملة من أوكرانيا.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريش ميرتس إنهم "واضحون بشأن مبدأ عدم تغيير الحدود بالقوة".
وأضاف القادة في بيان مشترك: "يظل هذا أحد المبادئ الأساسية للحفاظ على الاستقرار والسلام في أوروبا وخارجها".
أخبار دولية
تحالف الراغبين
ترامب
الحرب
أوكرانيا
