مقتل ثمانية أشخاص في إندونيسيا بفيضانات وانزلاقات تربة

أسفرت فيضانات وانزلاقات تربة ناجمة عن هطول أمطار غزيرة في جزيرة سومطرة الإندونيسية عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة العشرات، وفق ما أفاد مسؤول في الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث.



وشهد شمال سومطرة ظروفا جوية قاسية لأيام ما أدى إلى فيضانات في أجزاء من منطقة تابانولي سيلاتان منذ الاثنين، وفقا للوكالة الوطنية لإدارة الكوارث.



وقال الناطق باسم هذه الهيئة عبد المهاري في بيان "في تابانولي سيلاتان، أدت الفيضانات وانزلاقات التربة إلى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 58 آخرين وإجلاء 2851 من السكان".



وأضاف أن الوكالة المحلية لإدارة الكوارث نشرت معدات ثقيلة لإزالة الحطام الذي أغلق الطريق المؤدي إلى المنطقة.



وأشار إلى أن ثلاث مناطق أخرى على الأقل في المقاطعة تأثرت أيضا بالفيضانات وانزلاقات التربة.