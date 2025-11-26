وزير الدفاع الأميركي يزور الدومينيكان الأربعاء على خلفية الأزمة مع كراكاس

يزور وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث الأربعاء جمهورية الدومينيكان، وهي دولة جزرية تقع قرب فنزويلا، على ما أعلنت السلطات الأميركية الثلاثاء.



وتأتي هذه الزيارة في وقت نشرت الولايات المتحدة أكبر حاملة طائرات في العالم في منطقة البحر الكاريبي، إلى جانب أسطول من السفن الحربية والطائرات المقاتلة، في إطار عمليات مكافحة المخدرات التي تستهدف فنزويلا تحديدا.



وقال البنتاغون في بيان إن هيغسيث سيزور سانتو دومينغو الأربعاء حيث سيلتقي الرئيس لويس أبي نادر، مضيفا أن هدف الزيارة هو "تعزيز العلاقات الدفاعية وإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة الدفاع عن الوطن وحماية شركائنا الإقليميين وضمان الاستقرار والأمن في الأميركتين".



ويُرسل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إشارات متضاربة بشأن إمكان شن ضربات على الأراضي الفنزويلية. فقد أذن بعمليات سرية لوكالة الاستخبارات المركزية في فنزويلا، وأكد مجددا أنه لم يستبعد التدخل العسكري، كما قال إنه سيتحدث مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.