الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء في بيان إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية المحتلة.



وجاء في البيان "ليل الأربعاء، بدأت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي والشاباك (الأمن الداخلي) وشرطة حرس الحدود تنفيذ عملية واسعة لمكافحة الإرهاب في منطقة شمال السامرة (الضفة الغربية)".

