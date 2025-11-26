ترامب يوفد ويتكوف إلى موسكو على أمل إنجاز اتفاق إنهاء الحرب في أوكرانيا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء إنه سيوفد مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف الأسبوع المقبل للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، مع سعي سيّد البيت الأبيض لإنجاز اتفاق يضع حدا للحرب في أوكرانيا.



وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشال "هناك بضع نقاط خلاف متبقية فقط"، إلا أن تفاؤله قوبل بتشكيك أوروبي مع تواصل الضربات الصاروخية الروسية على كييف.



وأمل ترامب عقد لقاء "قريبا" مع بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "إنما فقط عند إبرام اتفاق إنهاء هذه الحرب أو بلوغ المراحل النهائية" من المناقشات.



وفي تصريح أدلى به في البيت الأبيض قال ترامب "الأمر ليس سهلا، لكن أعتقد أننا قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق. سنرى".



وفي وقت لاحق، قال ترامب إن ويتكوف سيلتقي بوتين في موسكو الأسبوع المقبل وقد ينضم إليه صهره جاريد كوشنر.



وعُدّلت الخطة الأميركية للسلام في أوكرانيا بعدما اعتبرت مؤاتية لروسيا، وأفاد مصدر مطّلع على المفاوضات وكالة فرانس برس أن النسخة الأحدث منها تتضمن بنودا "أفضل بكثير" بالنسبة إلى كييف.

