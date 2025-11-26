إثيوبيا: ارتفاع الوفيات جراء فيروس‭ ‬ماربورج إلى 6

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في إثيوبيا أن عدد الوفيات الناجمة عن تفشٍ لفيروس ماربورج ارتفع إلى ستة أشخاص.وأكدت إثيوبيا تفشي المرض للمرة الأولى في 14 تشرين الثاني قبل أن تبلغ عن ثلاث وفيات بعد ثلاثة أيام فقط.ونقلت الوكالة عبر صفحتها على فيسبوك عن وزارة الصحة قولها "من بين 11 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، توفي ستة منهم ويخضع خمسة للعلاج الطبي".وأضافت الوزارة أنه تم عزل 349 شخصًا يشتبه في مخالطتهم للمصابين، وأنهى 119 منهم فترة المراقبة وخرجوا من الحجر.وينتمي فيروس ماربورج إلى نفس عائلة فيروس إيبولا، ويسبب عادة صداعًا حادًا ونزيفًا.وسجلت حالات التفشي السابقة في أفريقيا معدلات وفيات تصل إلى 80 بالمئة أو أكثر، عادة في غضون ثمانية إلى تسعة أيام من ظهور الأعراض.