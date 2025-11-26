تايلاند تنقل جوا مرضى حالتهم حرجة بعد فيضانات أودت بحياة 33

تعتزم السلطات التايلاندية إرسال طائرات هليكوبتر لإجلاء مرضى حالتهم حرجة من مستشفى في جنوب البلاد بعدما تقطعت بهم السبل جراء أسوأ فيضانات تشهدها المنطقة منذ سنوات أدت إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 33، وهناك توقعات بهطول المزيد من الأمطار.



واجتاحت الفيضانات تسعة أقاليم في تايلاند وثماني ولايات في ماليزيا المجاورة للعام الثاني على التوالي، مما دفع البلدين إلى إجلاء ما يقرب من 45 ألف شخص.



وفي إندونيسيا، تشير التقديرات إلى مقتل ما بين ثمانية إلى 13 شخصًا بعد فيضانات وانهيارات أرضية حدثت هذا الأسبوع، ولقي شخص حتفه في ماليزيا أيضًا.



وقال مسؤول في قطاع الصحة العامة بمدينة هات ياي الأكثر تضررًا في تايلاند إن طائرات الهليكوبتر ستنقل طعامًا والمرضى بعد أن غمرت المياه الطابق الأول من المستشفى الحكومي الرئيسي الذي يعالج 600 شخص، حوالي 50 منهم في العناية المركزة.



وقال المسؤول سومريك تشونجسامان لرويترز "سننقل كل مرضى العناية المركزة من مستشفى هات ياي اليوم".



وقالت وزارة الداخلية إن الفيضانات في تسعة أقاليم تايلاندية، ومن بينها سونجكلا حيث تقع هات ياي، أثرت على أكثر من 2.7 مليون شخص وما يزيد عن 980 ألف منزل.



ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية في تايلاند هطول أمطار رعدية متفرقة وأمطار غزيرة اليوم الأربعاء بعدة أقاليم في الجنوب، من بينها سونجكلا.