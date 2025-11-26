الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
14
o
الجنوب
21
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وثائقي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
14
o
الجنوب
21
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تايلاند تنقل جوا مرضى حالتهم حرجة بعد فيضانات أودت بحياة 33
أخبار دولية
2025-11-26 | 06:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
تايلاند تنقل جوا مرضى حالتهم حرجة بعد فيضانات أودت بحياة 33
تعتزم السلطات التايلاندية إرسال طائرات هليكوبتر لإجلاء مرضى حالتهم حرجة من مستشفى في جنوب البلاد بعدما تقطعت بهم السبل جراء أسوأ فيضانات تشهدها المنطقة منذ سنوات أدت إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 33، وهناك توقعات بهطول المزيد من الأمطار.
واجتاحت الفيضانات تسعة أقاليم في تايلاند وثماني ولايات في ماليزيا المجاورة للعام الثاني على التوالي، مما دفع البلدين إلى إجلاء ما يقرب من 45 ألف شخص.
وفي إندونيسيا، تشير التقديرات إلى مقتل ما بين ثمانية إلى 13 شخصًا بعد فيضانات وانهيارات أرضية حدثت هذا الأسبوع، ولقي شخص حتفه في ماليزيا أيضًا.
وقال مسؤول في قطاع الصحة العامة بمدينة هات ياي الأكثر تضررًا في تايلاند إن طائرات الهليكوبتر ستنقل طعامًا والمرضى بعد أن غمرت المياه الطابق الأول من المستشفى الحكومي الرئيسي الذي يعالج 600 شخص، حوالي 50 منهم في العناية المركزة.
وقال المسؤول سومريك تشونجسامان لرويترز "سننقل كل مرضى العناية المركزة من مستشفى هات ياي اليوم".
وقالت وزارة الداخلية إن الفيضانات في تسعة أقاليم تايلاندية، ومن بينها سونجكلا حيث تقع هات ياي، أثرت على أكثر من 2.7 مليون شخص وما يزيد عن 980 ألف منزل.
ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية في تايلاند هطول أمطار رعدية متفرقة وأمطار غزيرة اليوم الأربعاء بعدة أقاليم في الجنوب، من بينها سونجكلا.
أخبار دولية
حالتهم
فيضانات
بحياة
التالي
فرنسا تعتقل 4 منهم روسيان للاشتباه في التجسس
إثيوبيا: ارتفاع الوفيات جراء فيروس ماربورج إلى 6
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-10-22
منظمة الصحة العالمية تقود إجلاءً طبيًا لإجمالي 41 مريضًا في حالة حرجة من غزة
أخبار دولية
2025-10-22
منظمة الصحة العالمية تقود إجلاءً طبيًا لإجمالي 41 مريضًا في حالة حرجة من غزة
0
آخر الأخبار
2025-10-13
ترامب: سأكون فخورًا بزيارة غزة وأود أن تطأ قدماي أرضها
آخر الأخبار
2025-10-13
ترامب: سأكون فخورًا بزيارة غزة وأود أن تطأ قدماي أرضها
0
آخر الأخبار
2025-11-23
جورج كتانة للـLBCI: الصليب الاحمر يقوم بمعالجة الاصابات وأغلبها نقل الى مستشفى بهمن وهناك شهيد وحالة حرجة جدا وتجري عمليات مسح للمباني
آخر الأخبار
2025-11-23
جورج كتانة للـLBCI: الصليب الاحمر يقوم بمعالجة الاصابات وأغلبها نقل الى مستشفى بهمن وهناك شهيد وحالة حرجة جدا وتجري عمليات مسح للمباني
0
آخر الأخبار
2025-11-02
الوكالة الوطنية للإعلام: حادث سير مروع وقع على طريق عام بلدتي الغسانية-كوثرية السياد أدى إلى وقوع إصابات حالة أحدها حرجة
آخر الأخبار
2025-11-02
الوكالة الوطنية للإعلام: حادث سير مروع وقع على طريق عام بلدتي الغسانية-كوثرية السياد أدى إلى وقوع إصابات حالة أحدها حرجة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:30
روسيا: مقترحاتنا بشأن معاهدة نيو ستارت تهدف لمنع تداعيات عالمية سلبية
أخبار دولية
07:30
روسيا: مقترحاتنا بشأن معاهدة نيو ستارت تهدف لمنع تداعيات عالمية سلبية
0
أخبار دولية
07:13
مقتل خمسة مدنيين جراء انفجار في شمال غرب سوريا
أخبار دولية
07:13
مقتل خمسة مدنيين جراء انفجار في شمال غرب سوريا
0
أخبار دولية
07:04
إسرائيل تشن عملية عسكرية جديدة في شمال الضفة الغربية
أخبار دولية
07:04
إسرائيل تشن عملية عسكرية جديدة في شمال الضفة الغربية
0
أخبار دولية
06:58
مصادر لرويترز: خطة واشنطن لإنهاء حرب أوكرانيا مستمدة من وثيقة روسية
أخبار دولية
06:58
مصادر لرويترز: خطة واشنطن لإنهاء حرب أوكرانيا مستمدة من وثيقة روسية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
2025-11-25
كم بلغت نسبة المتساقطات... والى متى سيبقى الطقس ماطراً؟
حال الطقس
2025-11-25
كم بلغت نسبة المتساقطات... والى متى سيبقى الطقس ماطراً؟
0
صحة وتغذية
2025-09-16
5 اختلافات رئيسية بين ضباب الدماغ وأعراض مرض الزهايمر... هذا ما كشفه الخبراء!
صحة وتغذية
2025-09-16
5 اختلافات رئيسية بين ضباب الدماغ وأعراض مرض الزهايمر... هذا ما كشفه الخبراء!
0
أخبار لبنان
2025-11-20
متري بحث مع الشرع في تحسين وتطوير العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون
أخبار لبنان
2025-11-20
متري بحث مع الشرع في تحسين وتطوير العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون
0
أخبار لبنان
2025-11-14
جدول مفصل من "الخارجية" يبيّن أعداد المغتربين المسجّلين للانتخابات النيابية... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
2025-11-14
جدول مفصل من "الخارجية" يبيّن أعداد المغتربين المسجّلين للانتخابات النيابية... اليكم التفاصيل
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:48
العدّ العكسي لزيارة البابا لاوون إلى لبنان انطلق... التحضيرات تتكثّف في روما قبل انطلاقه الى تركيا
تقارير نشرة الاخبار
07:48
العدّ العكسي لزيارة البابا لاوون إلى لبنان انطلق... التحضيرات تتكثّف في روما قبل انطلاقه الى تركيا
0
أخبار دولية
06:50
ترامب: لم يجر تحديد موعد صارم لأوكرانيا وروسيا للتوصل إلى اتفاق سلام
أخبار دولية
06:50
ترامب: لم يجر تحديد موعد صارم لأوكرانيا وروسيا للتوصل إلى اتفاق سلام
0
أخبار لبنان
06:18
لبنان وقبرص يوقّعان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية: إنجاز استراتيجي يفتح أبواب التعاون في الطاقة والاقتصاد والأمن
أخبار لبنان
06:18
لبنان وقبرص يوقّعان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية: إنجاز استراتيجي يفتح أبواب التعاون في الطاقة والاقتصاد والأمن
0
أخبار لبنان
04:22
عبد العاطي من قصر بعبدا: نبذل كل الجهد لتجنيب لبنان أي تصعيد والمطلوب البناء على رؤية الرئيس عون
أخبار لبنان
04:22
عبد العاطي من قصر بعبدا: نبذل كل الجهد لتجنيب لبنان أي تصعيد والمطلوب البناء على رؤية الرئيس عون
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
سمّوها باسمها: مش تعدّي عالعرض… هذه جريمة عنف جنسي
تقارير نشرة الاخبار
14:07
سمّوها باسمها: مش تعدّي عالعرض… هذه جريمة عنف جنسي
0
أخبار لبنان
13:57
السيدة الأولى: مشروع مدرسة المواطنية يرسخ الانتماء للبنان
أخبار لبنان
13:57
السيدة الأولى: مشروع مدرسة المواطنية يرسخ الانتماء للبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
شباب لبنان يستعدون للقاء البابا وهذه آخر التحضيرات
تقارير نشرة الاخبار
13:54
شباب لبنان يستعدون للقاء البابا وهذه آخر التحضيرات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
رحلة التأهل لكأس العالم في كرة السلة بدأت... منتخب الأرز يغادر الى الدوحة
تقارير نشرة الاخبار
13:53
رحلة التأهل لكأس العالم في كرة السلة بدأت... منتخب الأرز يغادر الى الدوحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في أقل من ساعة غرقت طرقات لبنان بالسيول وتعطلت حركة السير
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في أقل من ساعة غرقت طرقات لبنان بالسيول وتعطلت حركة السير
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
08:36
ديوانُ المحاسبة عن ملف "مبنى قصابيان": إعفاء حرب من العقوبات وتحميل صحناوي مسؤولية الأضرار اللاحقة بالخزينة العامة
أخبار لبنان
08:36
ديوانُ المحاسبة عن ملف "مبنى قصابيان": إعفاء حرب من العقوبات وتحميل صحناوي مسؤولية الأضرار اللاحقة بالخزينة العامة
2
أخبار دولية
13:17
بالصور... سيارة البابا فرنسيس تحوّلت إلى عيادة متنقلة لأطفال غزة
أخبار دولية
13:17
بالصور... سيارة البابا فرنسيس تحوّلت إلى عيادة متنقلة لأطفال غزة
3
أمن وقضاء
09:20
ضبط شحنة مخدرات موضّبة داخل هيكل سيارة آتية من أوروبا... وتفكيك شبكة تهريب دولية بالتعاون مع السعودية
أمن وقضاء
09:20
ضبط شحنة مخدرات موضّبة داخل هيكل سيارة آتية من أوروبا... وتفكيك شبكة تهريب دولية بالتعاون مع السعودية
4
أمن وقضاء
04:10
شعبة المعلومات كشفت ملابسات جريمة قتل في مخيّم شاتيلا ذهبت ضحيّتها سيدة
أمن وقضاء
04:10
شعبة المعلومات كشفت ملابسات جريمة قتل في مخيّم شاتيلا ذهبت ضحيّتها سيدة
5
أخبار لبنان
02:08
طقس مستقر … حتى السبت
أخبار لبنان
02:08
طقس مستقر … حتى السبت
6
أخبار لبنان
10:53
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي... إليكم جدول الأعمال
أخبار لبنان
10:53
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي... إليكم جدول الأعمال
7
خبر عاجل
12:16
ترامب هنأ رئيس الجمهورية بالاستقلال: أشيد بالقرارات الشجاعة التي اتخذتها الحكومة وأتطلع إلى تعميق الشراكة بين بلدينا
خبر عاجل
12:16
ترامب هنأ رئيس الجمهورية بالاستقلال: أشيد بالقرارات الشجاعة التي اتخذتها الحكومة وأتطلع إلى تعميق الشراكة بين بلدينا
8
أخبار لبنان
12:38
العماد رودولف هيكل من جامعة الروح القدس - الكسليك: الجيش قوي ولا خوف عليه وهو قادر على الصمود بوجه العواصف
أخبار لبنان
12:38
العماد رودولف هيكل من جامعة الروح القدس - الكسليك: الجيش قوي ولا خوف عليه وهو قادر على الصمود بوجه العواصف
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More