مصادر لرويترز: خطة واشنطن لإنهاء حرب أوكرانيا‭ ‬مستمدة من وثيقة روسية

كشفت ثلاثة مصادر مطلعة أن خطة السلام التي تدعمها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا وظهرت للعلن قبل أيام استندت إلى وثيقة روسية أُرسلت إلى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تشرين الأول.



وقالت المصادر إن الروس أرسلوا الوثيقة، التي تضمنت شروط موسكو لإنهاء الحرب، إلى كبار المسؤولين الأميركيين في منتصف تشرين الأول عقب اجتماع بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في واشنطن.



وتضمنت الوثيقة غير الرسمية مقترحات طرحتها الحكومة الروسية في السابق على طاولة التفاوض، منها تنازلات رفضتها أوكرانيا على غرار التخلي عن مساحات واسعة من أراضيها شرق البلاد.



ويمثل ذلك أول تأكيد على أن الوثيقة، التي نشرتها رويترز لأول مرة في تشرين الأول، شكلت أساسًا رئيسيًا لخطة السلام المؤلفة من 28 نقطة.