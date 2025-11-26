ترامب: لم يجر تحديد موعد صارم لأوكرانيا وروسيا للتوصل إلى اتفاق سلام

تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الموعد النهائي الذي حدده في وقت سابق لأوكرانيا للموافقة على خطة سلام تدعمها الولايات المتحدة بحلول الخميس، قائلًا "الموعد النهائي بالنسبة لي هو عندما يُنجز الأمر".وقال ترامب إن المفاوضين الأميركيين يحرزون تقدمًا في المناقشات مع روسيا وأوكرانيا، وإن موسكو وافقت على بعض التنازلات.وأضاف الرئيس الأميركي إن مبعوثه ستيف ويتكوف سيجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، كما أن صهره جاريد كوشنر سيشارك أيضًا.