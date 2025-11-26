مقتل خمسة مدنيين جراء انفجار في شمال غرب سوريا

قتل خمسة مدنيين على الأقل جراء انفجار لم تتضح أسبابه وطبيعته في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي.



ونقل التلفزيون الرسمي عن مسؤول في الدفاع المدني في المنطقة "مقتل خمسة مدنيين في انفجار كفر تخاريم في ريف إدلب الغربي" في محافظة إدلب.



ولم يذكر الاعلام الرسمي سبب الانفجار.

