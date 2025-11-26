الأخبار
روسيا: مقترحاتنا بشأن معاهدة نيو ستارت تهدف لمنع تداعيات عالمية سلبية

أخبار دولية
2025-11-26 | 07:30
روسيا: مقترحاتنا بشأن معاهدة نيو ستارت تهدف لمنع تداعيات عالمية سلبية
0min
روسيا: مقترحاتنا بشأن معاهدة نيو ستارت تهدف لمنع تداعيات عالمية سلبية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن مقترحات موسكو بشأن معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية تهدف إلى منع حدوث تداعيات عالمية سلبية.

وفي وقت سابق، عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الالتزام طوعًا بالقيود التي تحدد حجم أكبر ترسانتين نوويتين في العالم، وفقًا لما تنص عليه معاهدة نيو ستارت لعام 2010 والمقرر أن ينتهي أجلها في شباط، شريطة أن تلتزم الولايات المتحدة بالأمر نفسه.
 

أخبار دولية

مقترحاتنا

معاهدة

ستارت

تداعيات

عالمية

سلبية

