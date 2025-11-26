ماكرون يزور الصين من 3 إلى 5 كانون الأول

يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من 3 إلى 5 كانون الأول المقبل زيارة دولة للصين، يبدأها ببكين ثم ينتقل إلى تشنغدو في مقاطعة سيتشوان، وفقًا لما أعلن قصر الإليزيه.



وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون الذي يلتقي نظيره الصيني شي جينبينغ، يزور الدول الآسيوية العملاقة بعد عامين ونصف عام من زيارته السابقة في نيسان 2023، "انطلاقًا من رغبته في إبقاء حوار مستمر وجاد مع الصين".



