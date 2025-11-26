مدعية عامة في ولاية جورجيا أسقطت قضية التدخل في الانتخابات ضد ترامب

أسقطت مدعية عامة في ولاية جورجيا الأميركية رسميًا قضية التدخل في الانتخابات ضد الرئيس الأميركيّ الجمهوريّ دونالد ترامب وعدد من أنصاره، وفق ما ذكرت شبكة (سي.إن.إن).



وكانت المدعية العامة لمقاطعة فولتون فاني ويليس قد استبعدت العام الماضي من مقاضاة ترامب و14 من أنصاره لمحاولتهم التدخل في انتخابات 2020 في الولاية الأميركية.