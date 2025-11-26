هجوم بمسيّرة على حقل للغاز بكردستان العراق يتسبب بقطع الإمدادات

استهدفت طائرة مسيّرة حقل كورمور للغاز المستثمر من الإمارات في كردستان العراق مساء الأربعاء، ما تسبب بـ"انقطاع إمدادات الغاز بالكامل لمحطات الكهرباء"، وفق ما أعلنت السلطات في الإقليم المتمتع بحكم ذاتي.وقالت وزارتا الموارد الطبيعية والكهرباء في بيان: "الليلة في الساعة 23,30 (20,30 ت غ)، تعرّضت منشأة حقل كورمور لهجوم بطائرة مسيرة، ما أدى إلى انقطاع إمدادات الغاز بالكامل لمحطات الكهرباء".وأكّدتا العمل "بالتعاون مع شركة دانة غاز" الإماراتية "على خط المتابعة والتحقيق في ملابسات الحادثة واستعادة الوضع الطبيعي".