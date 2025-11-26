هيجسيث: نعتزم نشر 500 جندي إضافي في واشنطن بعد إطلاق النار على فردي الحرس الوطني

أعلن وزير الحرب الأميركي بيت هيجسيث اليوم أن الرئيس دونالد ترامب طلب نشر 500 جندي إضافي في واشنطن العاصمة، بعد إطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني في المدينة.



وأضاف هيجسيث: "حدث هذا على بعد خطوات من البيت الأبيض، ولن يستمر الوضع على ما هو عليه، ولهذا السبب طلب مني الرئيس ترامب... نشر 500 جندي إضافي من الحرس الوطني بالعاصمة واشنطن".