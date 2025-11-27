البابا يستهل من تركيا أول جولة خارجية له

يبدأ البابا لاوون الرابع عشر الخميس زيارة لتركيا تستمر أربعة أيام، يستقبله خلالها الرئيس الإسلامي المحافظ رجب طيب إردوغان، في المحطة الأولى من تحركات الحبر الأعظم الخارجية وسط وضع متوتر في منطقة الشرق الأوسط.



غادر البابا روما صباح الخميس، ويُتوقَع أن يصل إلى أنقرة عند الساعة 12,30 بالتوقيت المحلي (09,30 ت غ)، حيث سيتحدث أمام مسؤولين حكوميين وممثلين عن المجتمع المدني والسلك الدبلوماسي قبل توجهه إلى إسطنبول في ساعات المساء الأولى.



وتحظى هذه الزيارة، وهي الأولى للاوون الرابع عشر إلى الخارج منذ توليه الكرسي الرسولي، باهتمام واسع من وسائل الإعلام العالمية، في ظل المفاوضات الجارية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.



وسيكون أكثر من 80 صحافيا موجودين في الطائرة البابوية مع أول أميركي في التاريخ يتولى رأس الكنيسة الكاثوليكية، في هذه الجولة التي تشمل لبنان بعد تركيا.



ومنذ انتخاب لاوون الرابع عشر في أيار، أظهر ارتياحا متزايدا في تعامله مع وسائل الإعلام، إذ يقابل الصحافيين أسبوعيا. وسيلقي كل خطاباته بالإنكليزية، وهي لغته الأم، مفضّلا إياها على الإيطالية المستخدمة عادة، سعيا منه لإيصال كلامه إلى جمهور واسع.



ويُرجّح أن يركّز خطابه الأول على الحوار مع الإسلام، في بلد لا يشكل فيه المسيحيون سوى أقلية ضئيلة لا تتعدى نسبتها 0,1 في المئة من مجمل السكان البالغ عددهم 86 مليون نسمة، غالبيتهم من المسلمين السنّة.



ومن بوابة الشرق الأوسط، يتناول البابا نزاعات المنطقة وأزماتها، بعدما دعا منذ انتخابه في أيار الفائت إلى سلام من دون سلاح فيها.



وربما يتطرق البابا ولكن بحذر إلى موضوع حقوق الإنسان الحساس والاعتقالات الجماعية للمعارضين ولأي أصوات مخالفة في تركيا، وإلى مسألة مكانة غير المسلمين، في ظل استمرار معاناة المسيحيين فيها من انعدام المساواة والشعور بالإقصاء.



ورغم تنامي النزعة القومية الدينية في تركيا وتسييس معالم ذات دلالة رمزية، ككنيسة آيا صوفيا في إسطنبول التي حُوّلت إلى مسجد عام 2020، يسعى الفاتيكان إلى إبقاء الحوار قائما مع أنقرة، التي تُعَد طرفا رئيسيا للسلام في المنطقة.