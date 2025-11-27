السجن المؤبد لثمانية رجال في قضية تفجير جسر القرم في 2022

قضت محكمة روسية الخميس بالسجن المؤبد بحق ثمانية رجال لضلوعهم في الانفجار الهائل الذي تسبب العام 2022 بتدمير جزئي للجسر الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.



وإثر جلسة في روستوف بجنوب البلاد، دين جميع المتهمين بالانتماء الى "مجموعة إجرامية منظمة" هدفت الى "ارتكاب اعتداء" طال جسر القرم، مما اسفر عن خمسة قتلى في تشرين الاول 2022، وفق ما أفادت المحكمة العسكرية الاقليمية في بيان.



وأعلنت كييف لاحقا مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع بعد ثمانية أشهر من بدء الغزو الروسي لاوكرانيا.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين افتتح في 2018 الجسر الذي يبلغ طوله 19 كلم، ويشكل بالنسبة الى السلطات الروسية أحد رموز عملية ضم القرم.

