الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
20
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
20
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
السجن المؤبد لثمانية رجال في قضية تفجير جسر القرم في 2022
أخبار دولية
2025-11-27 | 05:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
السجن المؤبد لثمانية رجال في قضية تفجير جسر القرم في 2022
قضت محكمة روسية الخميس بالسجن المؤبد بحق ثمانية رجال لضلوعهم في الانفجار الهائل الذي تسبب العام 2022 بتدمير جزئي للجسر الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.
وإثر جلسة في روستوف بجنوب البلاد، دين جميع المتهمين بالانتماء الى "مجموعة إجرامية منظمة" هدفت الى "ارتكاب اعتداء" طال جسر القرم، مما اسفر عن خمسة قتلى في تشرين الاول 2022، وفق ما أفادت المحكمة العسكرية الاقليمية في بيان.
وأعلنت كييف لاحقا مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع بعد ثمانية أشهر من بدء الغزو الروسي لاوكرانيا.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين افتتح في 2018 الجسر الذي يبلغ طوله 19 كلم، ويشكل بالنسبة الى السلطات الروسية أحد رموز عملية ضم القرم.
أخبار دولية
المؤبد
لثمانية
تفجير
القرم
التالي
موسكو تردّ بالمثل على وارسو بإغلاقها القنصلية البولندية في إيركوتسك
البابا يستهل من تركيا أول جولة خارجية له
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-10-31
السجن المؤبد لـ11 شخصا في تركيا على خلفية حريق أوقع قتلى
أخبار دولية
2025-10-31
السجن المؤبد لـ11 شخصا في تركيا على خلفية حريق أوقع قتلى
0
آخر الأخبار
2025-10-13
مسؤول مشارك في العملية لـ"رويترز": من المتوقع إطلاق 250 فلسطينيا كانوا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد في سجون إسرائيلية إلى الضفة الغربية والقدس وإلى الخارج اليوم
آخر الأخبار
2025-10-13
مسؤول مشارك في العملية لـ"رويترز": من المتوقع إطلاق 250 فلسطينيا كانوا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد في سجون إسرائيلية إلى الضفة الغربية والقدس وإلى الخارج اليوم
0
أخبار دولية
2025-10-08
أحكام بالسجن حتى 15 عاما لتسعة أردنيين في قضية مرتبطة بالإخوان المسلمين
أخبار دولية
2025-10-08
أحكام بالسجن حتى 15 عاما لتسعة أردنيين في قضية مرتبطة بالإخوان المسلمين
0
أمن وقضاء
2025-11-25
مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوباً خطيراً محكوماً بالمؤبد بعد عملية رصد دامت ثلاثة أشهر
أمن وقضاء
2025-11-25
مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوباً خطيراً محكوماً بالمؤبد بعد عملية رصد دامت ثلاثة أشهر
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
06:21
البابا في تركيا... إليكم المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
06:21
البابا في تركيا... إليكم المستجدات
0
أخبار دولية
05:34
موسكو تردّ بالمثل على وارسو بإغلاقها القنصلية البولندية في إيركوتسك
أخبار دولية
05:34
موسكو تردّ بالمثل على وارسو بإغلاقها القنصلية البولندية في إيركوتسك
0
أخبار دولية
03:44
البابا يستهل من تركيا أول جولة خارجية له
أخبار دولية
03:44
البابا يستهل من تركيا أول جولة خارجية له
0
أخبار دولية
03:39
الحكم على رئيسة وزراء بنغلادش السابقة الشيخة حسينة بالسجن 21 عاما بتهمة الفساد
أخبار دولية
03:39
الحكم على رئيسة وزراء بنغلادش السابقة الشيخة حسينة بالسجن 21 عاما بتهمة الفساد
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2025-11-02
نتنياهو: نتوقع من حكومة لبنان أن تفعل ما التزمت به أي تجريد حزب الله من سلاحه وسنمارس حقنا في الدفاع عن النفس كما هو محدَّد بشروط وقف النار ولن نسمح بتحويل لبنان إلى جبهة جديدة ضدنا وسنتصرف حسب الحاجة
خبر عاجل
2025-11-02
نتنياهو: نتوقع من حكومة لبنان أن تفعل ما التزمت به أي تجريد حزب الله من سلاحه وسنمارس حقنا في الدفاع عن النفس كما هو محدَّد بشروط وقف النار ولن نسمح بتحويل لبنان إلى جبهة جديدة ضدنا وسنتصرف حسب الحاجة
0
أخبار لبنان
2025-09-25
تعميم صورة مشتبه بهما بجرائم سرقة بطريقة احتيالية أوقفهما مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية
أخبار لبنان
2025-09-25
تعميم صورة مشتبه بهما بجرائم سرقة بطريقة احتيالية أوقفهما مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية
0
أخبار لبنان
2025-10-22
قبلان: الحل بلبننة القضايا الانتخابية بعيداً من الإستثمار بلعبة الثأر والخيارات الخارجية الصادمة
أخبار لبنان
2025-10-22
قبلان: الحل بلبننة القضايا الانتخابية بعيداً من الإستثمار بلعبة الثأر والخيارات الخارجية الصادمة
0
أمن وقضاء
2025-09-09
الجيش الاسرائيلي يستهدف سيارة في زاروت - ساحل الشوف... اليكم التفاصيل
أمن وقضاء
2025-09-09
الجيش الاسرائيلي يستهدف سيارة في زاروت - ساحل الشوف... اليكم التفاصيل
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
06:23
تفاصيل الترتيبات اللوجيستية لتأمين وصول المؤمنين لاستقبال البابا في عنايا
تقارير نشرة الاخبار
06:23
تفاصيل الترتيبات اللوجيستية لتأمين وصول المؤمنين لاستقبال البابا في عنايا
0
تقارير نشرة الاخبار
06:21
البابا في تركيا... إليكم المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
06:21
البابا في تركيا... إليكم المستجدات
0
أخبار لبنان
06:11
جابر ممثلا الرئيس عون في مؤتمر اتحاد المصارف العربية: نسعى إلى إعادة وضع لبنان على الخريطة الاقتصادية للمنطقة
أخبار لبنان
06:11
جابر ممثلا الرئيس عون في مؤتمر اتحاد المصارف العربية: نسعى إلى إعادة وضع لبنان على الخريطة الاقتصادية للمنطقة
0
آخر الأخبار
05:30
البابا لاوون يضع اكيلًا من الزهر على ضريح مصطفى كمال أتاتورك
آخر الأخبار
05:30
البابا لاوون يضع اكيلًا من الزهر على ضريح مصطفى كمال أتاتورك
0
خبر عاجل
04:25
وصول البابا لاوون الرابع عشر إلى مطار أنقرة في تركيا
خبر عاجل
04:25
وصول البابا لاوون الرابع عشر إلى مطار أنقرة في تركيا
0
أخبار لبنان
03:41
اختصاص علوم سياسية ميشال أبو عبود عن السياسة الخارجية للفاتيكان: ما يشكله هو بمثابة ضغط ديبلومايّ نحو السلام
أخبار لبنان
03:41
اختصاص علوم سياسية ميشال أبو عبود عن السياسة الخارجية للفاتيكان: ما يشكله هو بمثابة ضغط ديبلومايّ نحو السلام
0
أخبار دولية
02:09
مستشار سياسي وباحث في العلاقات الدولية طه عودة اوغلو: اختيار تركيا لما تؤديه من أدوار دولية اقليمية مهمة ولتعيد التذكير بأنها شرقية حاملة واجهة غربية
أخبار دولية
02:09
مستشار سياسي وباحث في العلاقات الدولية طه عودة اوغلو: اختيار تركيا لما تؤديه من أدوار دولية اقليمية مهمة ولتعيد التذكير بأنها شرقية حاملة واجهة غربية
0
أخبار لبنان
01:43
معلومات الـLBCI: معبر المصنع يسجل مغادرة ما بين ٦٠٠ إلى ٦٥٠ لاجئ سوريّ
أخبار لبنان
01:43
معلومات الـLBCI: معبر المصنع يسجل مغادرة ما بين ٦٠٠ إلى ٦٥٠ لاجئ سوريّ
0
أخبار لبنان
01:31
الـLBCI على متن الطائرة التي ستنقل البابا إلى تركيا… إليكم المشهد الحصريّ
أخبار لبنان
01:31
الـLBCI على متن الطائرة التي ستنقل البابا إلى تركيا… إليكم المشهد الحصريّ
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
08:09
المالية: رواتب العاملين في القطاع العام متاحة للسحب إعتبارًا من الخميس
أخبار لبنان
08:09
المالية: رواتب العاملين في القطاع العام متاحة للسحب إعتبارًا من الخميس
2
أخبار لبنان
23:56
حادث سير على اوتوستراد عمشيت
أخبار لبنان
23:56
حادث سير على اوتوستراد عمشيت
3
صحة وتغذية
10:22
"علينا أن نقلق"... وفاة رجل بفيروس لا يصيب سوى الحيوانات وخبير يُحذّر: "قد يتحوّل إلى جائحة جديدة"
صحة وتغذية
10:22
"علينا أن نقلق"... وفاة رجل بفيروس لا يصيب سوى الحيوانات وخبير يُحذّر: "قد يتحوّل إلى جائحة جديدة"
4
منوعات
10:04
لغز الجثة المجهولة: أمّ تطالب بفحص DNA بعد اكتشاف صادم داخل متحف في لاس فيغاس: "إنه إبني!"
منوعات
10:04
لغز الجثة المجهولة: أمّ تطالب بفحص DNA بعد اكتشاف صادم داخل متحف في لاس فيغاس: "إنه إبني!"
5
اسرار
00:25
أسرار الصحف المحلية ٢٧-١١-٢٠٢٥
اسرار
00:25
أسرار الصحف المحلية ٢٧-١١-٢٠٢٥
6
أمن وقضاء
11:33
أمن الدولة يوقف طبيبًا متورّطًا في الإتجار بالأطفال حديثي الولادة
أمن وقضاء
11:33
أمن الدولة يوقف طبيبًا متورّطًا في الإتجار بالأطفال حديثي الولادة
7
أخبار لبنان
03:19
الضابطة الجمركية في البقاع تضبط كميات من المعسّل المهرَّب بعد مطاردة وإطلاق نار
أخبار لبنان
03:19
الضابطة الجمركية في البقاع تضبط كميات من المعسّل المهرَّب بعد مطاردة وإطلاق نار
8
خبر عاجل
15:54
حاكم ويست فيرجينيا: نؤكد وفاة اثنين من أفراد الحرس الوطني لولايتنا أصيبا بالرصاص في واشنطن
خبر عاجل
15:54
حاكم ويست فيرجينيا: نؤكد وفاة اثنين من أفراد الحرس الوطني لولايتنا أصيبا بالرصاص في واشنطن
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More