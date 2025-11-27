الأخبار
موسكو تردّ بالمثل على وارسو بإغلاقها القنصلية البولندية في إيركوتسك

2025-11-27 | 05:34
موسكو تردّ بالمثل على وارسو بإغلاقها القنصلية البولندية في إيركوتسك

أعلنت وزارة الخارجية الروسية الخميس إغلاق آخر قنصلية بولندية متبقية في روسيا، وتقع في إيركوتسك بسيبيريا، ردا على الإعلان الأسبوع الفائت عن إغلاق آخر قنصلية روسية في بولندا.
     
وأبلغت روسيا السفير البولندي بإغلاق القنصلية اعتبارا من نهاية السنة الجارية، "ردا على قرار السلطات البولندية سحب موافقتها على عمل القنصلية العامة الروسية في غدانسك، بدءا من 23 كانون الأول 2025"، وفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية.
     
وأعلنت بولندا الأسبوع المنصرم أنها ستغلق آخر قنصلية روسية متبقية فيها، ومركزها غدانسك (شمال بولندا)، بعد تعرّض خط للسكك الحديد يؤدي إلى أوكرانيا لعملية "تخريب" اتهمت وارسو الكرملين بالوقوف وراءها. 
     
وتشتبه بولندا في أن روسيا ارسلت أوكرانيَين يعملان لحسابها لتخريب جزء من خط سكة حديد لوبلين-وارسو الحيوي لنقل الأسلحة والركاب والبضائع إلى أوكرانيا.
     
ورأت وزارة الخارجية الروسية الخميس أن قرار السلطات البولندية إغلاق قنصليتها "إجراء عدائي صريح وغير مبرر" اتُخذ "بذريعة واهية".
     
وبعد هذه الإجراءات المتبادلة، لم يتبقَّ من البعثات   الدبلوماسية لكل من البلدين لدى الآخر سوى السفارة الروسية في وارسو والسفارة البولندية في موسكو. 
     

LBCI
LBCI
LBCI
LBCI
