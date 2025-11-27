اردوغان يشيد بموقف البابا لاون من القضية الفلسطينية

عبّر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عقب لقائه مع البابا لاون في أنقرة، عن ترحيبه "بموقفه الذكي" من القضية الفلسطينية.وأبدى أمله في أن تكون زيارته مفيدة للإنسانية في وقت يسود فيه التوتر والغموض.وأشار اردوغان خلال فعالية أقيمت في المكتبة الرئاسية خلال أول رحلة خارجية للبابا، أنه يجد أيضا أن دعوات البابا لاون للسلام والدبلوماسية فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا بالغة الأهمية.