إيران تندد بإدراج أستراليا للحرس الثوري بقائمة الدول الراعية للإرهاب

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان نشر على قناة تيليغرام التابعة لها، أن إدراج أستراليا للحرس الثوري بقائمة الدول الراعية للإرهاب "إجراء غير مبرر ومهين".



وقال بيان الوزارة: "هذا الإجراء غير المسؤول يتماشى مع الخطأ الفادح الذي ارتكبته الحكومة الأسترالية بناء على اتهامات باطلة ومفبركة تماما من المؤسسات الأمنية للنظام الصهيوني".



وفي آب، اتهمت أستراليا إيران بتدبير هجومين معاديين للسامية بإضرام النيران في مدينتي سيدني وملبورن، وطردت السفير الإيراني.