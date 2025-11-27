فنلندا تعتقل شخصا يشتبه بأنه دخل بشكل غير قانوني من روسيا

أوقف عناصر في جهاز حرس الحدود الفنلندي رجلا يشتبه بأنه عبر بشكل غير قانوني الحدود الشرقية لفنلنلدا قادما من روسيا، علما بأنها مغلقة منذ عامين.



واعتُقل الرجل في بلدة إيماترا الحدودية (جنوب شرق) بعد الظهر في أعقاب عملية بحث شاركت فيها مركبات حرس الحدود ودوريات كلاب ومروحية.



ولم يكشف جهاز حرس الحدود عن جنسية الشخص لكنه أفاد بأنه فتح تحقيقا أوليا في شبهة جريمة مرتبطة بالحدود.



وأثناء دوريات صباحية روتينية الخميس، عثر حرس الحدود على آثار تركها شخص في الغابات التي تغطيها الثلوج شمال بحيرة إملان جيرفي.



وقالت بينيا فيسكاري من حرس حدود جنوب شرق فنلندا لفرانس برس إن "هذه الآثار بدت جديدة إلى حد كبير وهو السبب الذي أدى إلى إطلاق عملية البحث".