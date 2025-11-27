الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

فنلندا تعتقل شخصا يشتبه بأنه دخل بشكل غير قانوني من روسيا

أخبار دولية
2025-11-27 | 08:51
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
فنلندا تعتقل شخصا يشتبه بأنه دخل بشكل غير قانوني من روسيا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
فنلندا تعتقل شخصا يشتبه بأنه دخل بشكل غير قانوني من روسيا

أوقف عناصر في جهاز حرس الحدود الفنلندي رجلا يشتبه بأنه عبر بشكل غير قانوني الحدود الشرقية لفنلنلدا قادما من روسيا، علما بأنها مغلقة منذ عامين.
     
واعتُقل الرجل في بلدة إيماترا الحدودية (جنوب شرق) بعد الظهر في أعقاب عملية بحث شاركت فيها مركبات حرس الحدود ودوريات كلاب ومروحية.
     
ولم يكشف جهاز حرس الحدود عن جنسية الشخص لكنه أفاد بأنه فتح تحقيقا أوليا في شبهة جريمة مرتبطة بالحدود.
     
وأثناء دوريات صباحية روتينية الخميس، عثر حرس الحدود على آثار تركها شخص في الغابات التي تغطيها الثلوج شمال بحيرة إملان جيرفي.
     
وقالت بينيا فيسكاري من حرس حدود جنوب شرق فنلندا لفرانس برس إن "هذه الآثار بدت جديدة إلى حد كبير وهو السبب الذي أدى إلى إطلاق عملية البحث".

أخبار دولية

تعتقل

يشتبه

قانوني

روسيا

LBCI التالي
ترامب: عملية إطلاق النار على عنصرَين من الحرس الوطنيّ عمل إرهابيّ
هيجسيث: نعتزم نشر 500 جندي إضافي في واشنطن بعد إطلاق النار على فردي الحرس الوطني
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-10-01

ممثلو ادعاء في ألمانيا: اعتقال 3 أشخاص في برلين يشتبه في انتمائهم إلى حركة حماس

LBCI
أخبار دولية
2025-09-30

الشرطة الألمانية تعتقل سوريا يشتبه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية

LBCI
أخبار دولية
2025-10-28

البنتاغون يعلن مقتل 14 شخصا باستهداف قوارب يشتبه في تهريبها المخدرات في المحيط الهادئ

LBCI
أخبار دولية
2025-09-01

تعرّض طائرة فون دير لايين لتشويش يشتبه بأنه روسي في بلغاريا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:21

بوتين: من غير المنطقي توقيع وثائق مع القيادة الأوكرانية "غير الشرعية"

LBCI
أخبار دولية
10:18

أوكرانيا تحث الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول الروسية لدعم قروض لكييف

LBCI
أخبار دولية
10:09

مدير "إف بي آي": يجري التحقيق في إطلاق النار في واشنطن على أنه "عمل إرهابي"

LBCI
أخبار دولية
08:56

تركيا: اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص ينتهك حقوق القبارصة الأتراك وغير مقبول

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-11-22

كنعان من جورة البلوط: مُطالبون اليوم أكثر من أي وقت بالالتفاف حول دولتنا مع كُل الأحرار والاستقلاليين

LBCI
أخبار لبنان
03:19

الضابطة الجمركية في البقاع تضبط كميات من المعسّل المهرَّب بعد مطاردة وإطلاق نار

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-17

"حشرات في البضاعة"... ختم محل حلويات في النبطية بالشمع الأحمر!

LBCI
أخبار لبنان
07:27

الرئيس عون: نرحّب بأي دعم دولي لتثبيت الاستقرار جنوباً… والادعاءات الإسرائيلية بلا أي أساس

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:23

تفاصيل الترتيبات اللوجيستية لتأمين وصول المؤمنين لاستقبال البابا في عنايا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:21

البابا في تركيا... إليكم المستجدات

LBCI
أخبار لبنان
06:11

جابر ممثلا الرئيس عون في مؤتمر اتحاد المصارف العربية: نسعى إلى إعادة وضع لبنان على الخريطة الاقتصادية للمنطقة

LBCI
آخر الأخبار
05:30

البابا لاوون يضع اكيلًا من الزهر على ضريح مصطفى كمال أتاتورك

LBCI
خبر عاجل
04:25

وصول البابا لاوون الرابع عشر إلى مطار أنقرة في تركيا

LBCI
أخبار لبنان
03:41

اختصاص علوم سياسية ميشال أبو عبود عن السياسة الخارجية للفاتيكان: ما يشكله هو بمثابة ضغط ديبلومايّ نحو السلام

LBCI
أخبار دولية
02:09

مستشار سياسي وباحث في العلاقات الدولية طه عودة اوغلو: اختيار تركيا لما تؤديه من أدوار دولية اقليمية مهمة ولتعيد التذكير بأنها شرقية حاملة واجهة غربية

LBCI
أخبار لبنان
01:43

معلومات الـLBCI: معبر المصنع يسجل مغادرة ما بين ٦٠٠ إلى ٦٥٠ لاجئ سوريّ

LBCI
أخبار لبنان
01:31

الـLBCI على متن الطائرة التي ستنقل البابا إلى تركيا… إليكم المشهد الحصريّ 

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
23:56

حادث سير على اوتوستراد عمشيت

LBCI
اسرار
00:25

أسرار الصحف المحلية ٢٧-١١-٢٠٢٥

LBCI
آخر الأخبار
05:30

البابا لاوون يضع اكيلًا من الزهر على ضريح مصطفى كمال أتاتورك

LBCI
أخبار لبنان
03:19

الضابطة الجمركية في البقاع تضبط كميات من المعسّل المهرَّب بعد مطاردة وإطلاق نار

LBCI
أمن وقضاء
11:33

أمن الدولة يوقف طبيبًا متورّطًا في الإتجار بالأطفال حديثي الولادة

LBCI
أخبار لبنان
07:27

الرئيس عون: نرحّب بأي دعم دولي لتثبيت الاستقرار جنوباً… والادعاءات الإسرائيلية بلا أي أساس

LBCI
خبر عاجل
15:54

حاكم ويست فيرجينيا: نؤكد وفاة اثنين من أفراد الحرس الوطني لولايتنا أصيبا بالرصاص في واشنطن

LBCI
خبر عاجل
15:13

إيه.بي.سي نيوز: إطلاق نار على اثنين من العسكريين قرب البيت الأبيض

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More