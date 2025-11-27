0min

مدير "إف بي آي": يجري التحقيق في إطلاق النار في واشنطن على أنه "عمل إرهابي"

أعلن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) كاش باتيل أن الشرطة الفدرالية الأميركية تجري تحقيقًا في عمل إرهابي بعد إصابة عنصرين في الحرس الوطني بجروح بالغة الأربعاء جراء إطلاق نار في واشنطن.



وقال باتيل في مؤتمر صحافي "يتم التحقيق في عمل إرهابي".